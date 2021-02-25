Ігристе – тільки у свята? Ні, і ще раз ні! Зрештою, святковий настрій, який створюють усіма улюблені бульбашки, так потрібен нам якщо не кожен день, то вже точно набагато частіше, ніж кілька разів на рік. Гарне ігристе стане в нагоді у різних життєвих ситуаціях. В яких саме? SHABO підібрали для вас декілька прикладів.

Ситуація перша. Ви організовуєте гастрономічну вечерю для двох або для невеликої компанії. В цьому випадку ігристе грає "першу скрипку". І ви готові до такої розстановки пріоритетів.

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Вишукані закуски – устриці, фуа-гра. Паста з морепродуктами. Десерт – легкий фруктовий мус і м'які білі сири. Тут потрібно вино, яке гідно виконає таку почесну місію. Для такого випадку рекомендуємо витримане біле ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют.

Складна, тонка, свіжа ароматика і насичений смак цього ігристого вина гармонійно поєднується з різноманітними продуктами і підкреслить їх смакові особливості. Цікаве спостереження від наших знайомих сомельє: мінеральні ноти в ароматі SHABO Grand Reserve екстра брют чудесно "грають" в дуеті з морськими нотами в смаку устриць, а смаковий компонент умамі, який присутній в ігристих, що пройшли тривалу витримку на дріжджовому осаді, ідеально поєднується зі смаком умамі в самих устрицях. Спробуйте обов'язково!

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Придбати SHABO Grand Reserve екстра брют легко – практично в один клік в онлайн-магазині shaboshop.

Ситуація друга. Недільний бранч. Звичайно ж, з ігристим вином. Чому б не розпочати спокійний, розслаблений вихідний із хорошого класичного брюта? Релакс гарантовано.

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Для такого заходу рекомендуємо витримане біле ігристе SHABO Classic брют. Це вино вирізняється легкістю, елегантністю і прекрасним балансом – якраз ті якості, які нам так потрібні, чи не так? Квіти акації і ноти соковитого персика в ароматі SHABO Classic брют, його освіжаючий і виразний смак введуть вас в приємний стан недільного нічогонероблення. Enjoy!

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Ситуація третя: вечірочка! Тут – звісно ж, ігристе! Вино для вечірки і галасливої компанії має литися рікою і питися легко!

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Радимо запастися білим ігристим SHABO Speсial Edition брют – це вино, яке однозначно сподобається всім. Яскравий і незабутній аромат з тонами білих квітів, цитрусових і нотками груші та персика, свіжий, округлий і збалансований смак цього ігристого ідеально впишеться в party-формат. Веселощі гарантовано!

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Де купити SHABO Speсial Edition брют? Звісно ж, в інтернет-магазині shaboshop.

Ситуація четверта: романтична. Він любить сухі червоні вина, а вона любить солодші і з бульбашками, але він до того ж так любить її, що готовий на компроміс. Рожеве напівсухе ігристе SHABO Special Edition – шлях до порозуміння.

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Піно Нуар і Каберне Совіньон в його складі припадуть до душі йому, елегантний і насичений рожевий колір, свіжий ягідно-фруктовий аромат з нотами малини і суниці з легким вершковим відтінком точно порадують її, округлий смак з прекрасним балансом фруктових солодощів та свіжості – оптимальний варіант для обох.

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Ваш випадок? Відмінно! Поєднуйте це ігристе з сирами, червоною ікрою, фруктами, білим шоколадом і легкими десертами, отримаєте масу задоволення.

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Ситуація п'ята: кліматична. Коли за вікном – не те щоб тепло, і літо ще далеко, а в мріях ви – на терасі з видом на море, кругом п'янкі пахощі літнього саду, в кулері охолоджується пляшка ігристого ... На допомогу прийде напівсолодке Мускатне ігристе SHABO Special Edition: досить налити його в келих, зробити перший ковток, і настане приємне та п'янке відчуття літньої безтурботності.

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В ароматі цього ігристого – виразні мускатні тони, легкі ноти чайної троянди і цитрусових з ніжними кремовими відтінками. Воно порадує вас ідеальним балансом солодощів та свіжості в смаку і делікатним фруктовим присмаком. Спробуйте поєднувати Мускатне ігристе SHABO Special Edition з екзотичними фруктами – ананасом, манго, маракуєю. Повне занурення в літо вам забезпечено!

Фото SHABO

Купити Мускатне ігристе SHABO Special Edition можна в інтернет-магазині shaboshop.