Игристое — только по праздникам? Нет, и еще раз нет! В конце концов, праздничное настроение, которое создают всеми любимые пузырьки, так нужно нам если не каждый день, то уж точно намного чаще, чем пару раз в году. Хорошее игристое пригодится в самых разных жизненных ситуациях. В каких именно? SHABO подобрали для вас несколько примеров.

Ситуация первая. Вы организуете гастрономический ужин для двоих или для небольшой компании. В этом случае игристое играет "первую скрипку". И вы готовы к такой расстановке приоритетов.

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Изысканные закуски — устрицы, фуа-гра. Паста с морепродуктами. Десерт — легкий фруктовый мусс и мягкие белые сыры. Здесь нужно вино, которое достойно выполнит такую почетную миссию. Для такого случая рекомендуем выдержанное белое игристое SHABO Grand Reserve экстра брют.

Сложная, тонкая, свежая ароматика и насыщенный вкус этого игристого вина гармонично сочетается с разнообразными продуктами и подчеркнет их вкусовые особенности. Интересное наблюдение от наших знакомых сомелье: минеральные ноты в аромате SHABO Grand Reserve экстра брют чудесно “играют” в дуэте с морскими нотами во вкусе устриц, а вкусовой компонент умами, который присутствует в игристых, прошедших длительную выдержку на дрожжевом осадке, идеально сочетается со вкусом умами в самих устрицах. Попробуйте обязательно!

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Ситуация вторая. Воскресный бранч. Конечно же, с игристым вином. Почему бы не начать спокойный, расслабленный выходной с хорошего классического брюта? Релакс гарантирован.

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Для такого мероприятия рекомендуем выдержанное белое игристое SHABO Classic брют. Это вино отличается легкостью, элегантностью и прекрасным балансом — как раз те качества, которые нам так нужны, не правда ли? Цветы акации и ноты сочного персика в аромате SHABO Classic брют, его освежающий и выразительный вкус введут вас в приятное состояние воскресного ничегониделания. Enjoy!

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Cитуация третья: вечериночка! Здесь — конечно же, игристое! Вино для вечеринки и шумной компании должно литься рекой и питься легко!

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Советуем запастись белым игристым SHABO Speсial Edition брют – это вино, которое однозначно понравится всем. Яркий и запоминающийся аромат с тонами белых цветов, цитрусовых и нотками груши и персика, свежий, округлый и сбалансированный вкус этого игристого идеально впишутся в party-формат. Веселье гарантировано!

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Ситуация четвертая: романтическая. Oн любит сухие красные вина, а она любит послаще и с пузырьками, но он к тому же так любит ее, что готов на компромисс. Розовое полусухое игристое SHABO Special Edition – путь к согласию.

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Пино Нуар и Каберне Совиньон в его составе придутся по душе ему, элегантный и насыщенный розовый цвет, свежий ягодно-фруктовый аромат с нотами малины и земляники с легким сливочным оттенком точно порадуют ее, округлый вкус с прекрасным балансом фруктовой сладости и свежести — оптимальный вариант для обоих.

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Ваш случай? Отлично! Сочетайте это игристое с сырами, красной икрой, фруктами, белым шоколадом и легкими десертами, получите массу удовольствия.

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Ситуация пятая: климатическая. Когда за окном – не то чтобы тепло, и лето далеко, а в мечтах вы – на террасе с видом на море, кругом пьянящие ароматы летнего сада, в кулере охлаждается бутылка игристого... На помощь придет полусладкое Мускатное игристое SHABO Special Edition: достаточно налить его в бокал, сделать первый глоток, и наступит приятное и пьянящее ощущение летней беззаботности.

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В аромате этого игристого — отчетливые мускатные тона, легкие ноты чайной розы и цитрусовых с нежными кремовыми оттенками. Оно порадует вас идеальным балансом сладости и свежести во вкусе и деликатным фруктовым послевкусием. Попробуйте сочетать Мускатное игристое SHABO Special Edition с экзотическими фруктами — ананасом, манго, маракуйей. Полное погружение в лето вам обеспечено!

Фото SHABO

Купить Мускатное игристое SHABO Special Edition можно в интернет-магазине shaboshop.