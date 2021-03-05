Кажуть, найкращі подарунки жінкам – це діаманти. Одна з головних коштовностей в колекції ігристих вин компанії SHABO – вінтажне Grand Cuvee з 11-річною витримкою. Компанія відкрила доступ до продажів всього 75 пляшок, які можуть стати особливим подарунком для особливих жінок.

Добірний виноград шампанських сортів з мікроділянок теруару Шабо втілився у два ексклюзиви – SHABO Grand Cuvee Zero 2008 і Grand Cuvee Brut Rose 2011. Для формування їхнього унікального смаку й аромату знадобилась ідеальна температура, повна відсутність світла, тиша і понад 4500 днів витримки в багатовіковому підвалі. Кожна крапля в пляшці Grand Cuvee – справжня цінність.

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Вперше SHABO представила вінтажне ігристе у лімітованому тиражі 250 пляшок наприкінці минулого року. Цей тираж "розлетівся" всього за тиждень. Тепер, щоб у чоловіків України була можливість подарувати своїм жінкам щось особливе, компанія знову відкриває продаж Grand Cuvee.

Щиро впевнений, що жінки – найбільша цінність у нашому житті. Наша безроздільна увага і подарунки можуть підкреслити їхню винятковість і неповторність. Тому ми презентуємо до 8 Березня Grand Cuvee. Це діамант нашої колекції і національного виноробства. Понад 10 років моя сім'я створює "золотий запас" Великих Вин України, які входять до фамільної колекції SHABO. Це другий раз, коли ми відкриваємо доступ до продажу подібного вина. Упевнений, воно стане тим самим особливим подарунком для ваших особливих жінок,

– ділиться Гіоргі Іукурідзе, СЕО компанії SHABO.

Гіоргі Іукурідзе, СЕО компанії SHABO / Фото SHABO

Вінтажні ігристі Grand Cuvee створені за французьким методом шампанізації в пляшках. Після першого етапу бродіння і витримки в дубових баріках йде вторинне бродіння в пляшці. На тонкому дріжджовому осаді вино витримується довгих 8 і 11 років. Кожен з етапів створення проходить під контролем міжнародних експертів SARL Derenoncourt і інституту Oenologique de Champagne (Франція).

Фото SHABO

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Експерти відзначають, що не кожне вино може зберігатися десятиліттями в пляшці, тим паче ігристе. Тут важливий потенціал виноградників і врожай, процес виробництва вина і, звичайно ж, зберігання. За словами головного технолога SHABO Ольги Стоянової, вино любить постійну увагу і потребує суворого контролю температури й вологості.

Ольга Стоянова, головний технолог SHABO / Фото SHABO

Два-три рази на рік ми даємо додаткову оцінку цьому вину. Спеціально проводимо дегустацію, щоб оцінити його тут і зараз, і дати прогноз, як буде розвиватися вино надалі. Це ні з чим незрівняне відчуття – як протягом декількох років вино розвивається і зберігає свою свіжість, тонкість і легкість, і при цьому наповнюється стиглими фруктовими нотками, набуває елегантних тонів пляшкової витримки в ароматі, які найбільше цінуються в усьому світі,

– розповідає Ольга Стоянова.

Вінтажні ігристі вина – це індивідуальний підхід на всіх етапах. Для Grand Cuvee передбачено зведення осаду тільки вручну. Кожна пляшка має унікальний серійний номер. Одна з 75 колекційних пляшок може стати вашою.

Придбати вінтажні ігристі вина SHABO Grand Cuvee Zero 2008 і Grand Cuvee Brut Rose 2011 можна в інтернет-магазині shaboshop.