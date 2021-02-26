Вибираючи ігристе вино, ми, звісно ж, як і у випадку з будь-яким іншим вином, уважно читаємо етикетку. І це правильно – адже етикетка містить максимум інформації і про виробника, і про саме вино – сорт винограду, із якого воно зроблене, вінтаж (рік збору винограду), і навіть стиль вина. Напевно вам не раз доводилося бачити напис "брют" або "brut" на етикетках ігристих вин. Що він означає?

Brut – не що інше, як тип ігристого вина з точки зору змісту в ньому цукру. Згідно з офіційною класифікацією вин Шампані, в брюті може міститися до 12 грам цукру на літр. Для порівняння, 1 чайна ложка – це 5 грам цукру, відповідно, в 1 літрі брюта міститься, умовно, трохи менше, ніж 2,5 ложки цукру. Це зовсім небагато, брют – одне з найбільш сухих ігристих. І при цьому – найпопулярніше. За даними iDeal wine, більш ніж 80% всіх ігристих вин, які виробляються і продаються в світі, – це брюти.

Цікаво Візитна картка: SHABO Grande Reserve Saperavi

Пропонуємо вам підтримати міжнародний тренд і продегустувати разом з нами біле ігристе SHABO Brut. Ділимося з вами нашими дегустаційними нотатками, сподіваємося, ваші особисті враження від цього вина будуть не менш яскравими.

Фото SHABO

Сорт: в купажі цього ігристого кілька сортів. Один з них - Тельті-Курук, український автохтонний сорт (про нього ми писали тут). Найбільші виноградники цього сорту знаходяться в терруарі SHABO. Крім площі, унікальність його в тому, що це – єдиний в світі кореневласний виноградник сорту Тельті-Курук. Його лози були висаджені в 1972 році.

У купажі також присутні популярні європейські сорти – Піно Грі, Шардоне, Аліготе; лози цих сортів були придбані в кращих розсадниках Європи з урахуванням специфіки шабського терруару і прекрасно розвинулися в місцевих умовах.

Стиль вина: натуральне ігристе вино, створене за методом Charmat – Martinotti, з легким і яскравим характером. Контроль якості на кожному етапі виробництва здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Колір: світло-солом'яний. Перляж (інтенсивність бульбашок в бокалі) активний, стійкий.

Аромат: Пам'ятайте п'янкий аромат білої акації? Ви однозначно відчуєте його в келиху цього ігристого. Також в ньому домінують ноти стиглого персика, які доповнює цитрус. Присутні в ньому і легкі мінеральні ноти.

Смак: свіжий, з виразною кислотністю. Післясмак тривалий і приємний.

Загальне враження: легке, витончене, збалансоване вино.

Рекомендована температура подачі: +8 / + 10С. Пити добре охолодженим з келиха flute, ловити бульбашки, насолоджуватися!

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З чим його пити? Рекомендації експертів SHABO

Звісно ж, це легке, веселе ігристе – прекрасний аперитив: його освіжаюча кислотність і інтенсивні бульбашки збуджують апетит і готують наші рецептори до задоволення від закусок і основних страв.

Кращими закусками до нього стануть канапе з червоною або щучою ікрою.

Кислотність в смаку і мінеральні ноти в ароматі SHABO Brut роблять його чудовою парою до устриць, креветок та інших морепродуктів.

Королівські креветки з рисом "жасмин" і кокосовим соусом – прекрасна пара до ігристого Brut. Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Спробуйте цей брют з сирами! Ідеально підійдуть до нього м'які сири з білою пліснявою, наприклад, Брі або Камамбер, а також вершкові сири, наприклад, ніжні напівтверді козячі або овечі.

В пару до брюту – ніжний Камамбер, фото: RODNAE Productions / Pexels

Прекрасним пікантним супроводом SHABO Brut буде і до тарілки свіжих сезонних фруктів.

Як десерт до брюту – свіжі фрукти. Фото: Louis Hansel

Нагороди: біле ігристе SHABO Brut відзначено нагородами міжнародних конкурсів в категорії резервуарних вин – commended від журі Decanter Worldwide Awards (Великобританія) і "бронзою" від журі лондонського International Wine Challenge.

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