Выбирая игристое вино, мы, конечно же, как и в случае с любым другим вином, внимательно читаем этикетку. И это правильно — ведь этикетка содержит максимум информации и о производителе, и о самом вине — сорте винограда, из которого оно сделано, винтаже (год сбора винограда), и даже стиле вина. Наверняка вам не раз доводилось видеть надпись “брют” или “brut” на этикетках игристых вин. Что она означа

Brut – не что иное, как тип игристого вина с точки зрения содержания в нем сахара. Согласно официальной классификации вин Шампани, в брютах может содержаться до 12 грамм сахара на литр. Для сравнения, 1 чайная ложка – это 5 грамм сахара, соответственно, в 1 литре брюта содержится, условно, чуть меньше, чем 2,5 ложки сахара. Это совсем немного, брют – одно из самых сухих игристых. И при этом – самое популярное. По данным iDeal wine, более 80% всех игристых вин, которые производятся и продаются в мире, – это брюты.

Интересно Визитная карточка: SHABO Grande Reserve Saperavi

Предлагаем вам поддержать международный тренд и продегустировать вместе с нами белое игристое SHABO Brut. Делимся с вами нашими дегустационными заметками, надеемся, ваши личные впечатления от этого вина будут не менее яркими.

Фото SHABO

Сорт: в купаже этого игристого несколько сортов. Один из них – Тельти-Курук, украинский автохтонный сорт (о нем мы писали здесь). Самые обширные виноградники этого сорта находятся в терруаре SHABO. Помимо площади, уникальность его в том, что это – единственный в мире корнесобственный виноградник сорта Тельти-Курук. Его лозы были высажены в 1972 году.

В купаже также присутствуют популярные европейские сорта – Пино Гри, Шардоне, Алиготе; лозы этих сортов были приобретены в лучших питомниках Европы с учетом специфики шабского терруара и прекрасно развились в местных условиях.

Стиль вина: натуральное игристое вино, созданное по методу Charmat – Martinotti, с легким и ярким характером. Контроль качества на каждом этапе производства осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Цвет: светло-соломенный. Перляж (интенсивность пузырьков в бокале) активный, устойчивый.

Аромат: Помните пьянящий аромат белой акации? Вы однозначно почувствуете его в бокале этого игристого. Также в нем доминируют ноты спелого персика, которые дополняет цитрус. Присутствуют в нем и легкие минеральные ноты.

Вкус: свежий, с выразительной кислотностью. Послевкусие продолжительное и приятное.

Общее впечатление: легкое, изящное, сбалансированное вино.

Рекомендуемая температура подачи: +8 / +10С. Пить хорошо охлажденным из бокала flute, ловить пузырьки, наслаждаться!

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С чем его пить? Рекомендации экспертов SHABO

Конечно же, это легкое, веселое игристое – прекрасный аперитив: его освежающая кислотность и интенсивные пузырьки возбуждают аппетит и готовят наши рецепторы к удовольствию от закусок и основных блюд.

Лучшими закусками к нему станут канапе с красной или щучьей икрой.

Кислотность во вкусе и минеральные ноты в аромате SHABO Brut делают его отличной парой к устрицам, креветкам и другим морепродуктам.

Королевские креветки с рисом “жасмин” и кокосовым соусом — прекрасная пара к игристому Brut. Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Попробуйте этот брют с сырами! Идеально подойдут к нему мягкие сыры с белой плесенью, например, Бри или Камамбер, а также сливочные сыры, например, нежные полутвёрдые козьи или овечьи.

В пару к брюту — нежный Камамбер, фото: RODNAE Productions / Pexels

Прекрасным пикантным сопровождением SHABO Brut будет и к тарелке свежих сезонных фруктов.

В качестве десерта к брюту — свежие фрукты. Фото: Louis Hansel @shotsoflouis / Unsplash

Награды: белое игристое SHABO Brut отмечено наградами международных конкурсов в категории резервуарных вин — commended от жюри Decanter Worldwide Awards (Великобритания) и “бронзой” от жюри лондонского International Wine Challenge.

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