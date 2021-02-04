Саперави — один из самых известных красных сортов винограда Грузии, а сухое вино из него является классикой грузинского виноделия. Это одно из тех вин, которые представляют Грузию во всём мире. Благодаря своим исключительным качествам — яркой ароматике, насыщенному вкусу, характерному послевкусию, гастрономичности — Саперави приобрел популярность во многих странах, включая Украину.

Источник: 24 канал

Одной из компаний, производящих вина из сорта Саперави в Украине, является винодельческая компания SHABO. Сегодня мы хотим познакомить вас с удивительным вином из лимитированной коллекции тихих сухих вин SHABO – Grande Reserve Saperavi. Дегустируем, делимся впечатлениями, получаем удовольствие!

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Сорт: Саперави. SHABO Grande Reserve Saperavi создано из винограда, произрастающего в Кахетии – знаменитом винодельческом регионе Грузии. Именно здесь, в селе Вачнадзиани (зона Мукузани), расположены виноградники общей площадью более 48 га, принадлежащие семье Иукуридзе – основателям компании SHABO. Виноградники Саперави занимают около 38 га, именно здесь был собран виноград для изготовления этого вина.

В 2016 году в SHABO был заложен собственный виноградник сорта Саперави. Так что в ближайших планах компании – производство Саперави уже из винограда, выращенного в Украине, в терруаре Шабо.

Стиль вина: выдержанное красное тихое вино. По стилистике его можно отнести к "терруарным" – оно создано из отборного винограда, в котором ярко выражены не только сортовые характеристики, но и терруарные особенности региона Кахетии.

Вина из коллекции тихих красных SHABO Grande Reserve проходят выдержку во французских дубовых барриках не менее 12 месяцев, а затем – дополнительную выдержку в бутылках. SHABO Grande Reserve Saperavi, как и многие другие вина из коллекции SHABO Grande Reserve, имеет большой потенциал бутылочной выдержки и рекомендовано для коллекционирования и закладки в энотеку.

На всех этапах производства вин коллекции Grande Reserve контроль качества осуществляют международные эксперты SARL Derenoncourt (Франция), и, конечно же, Saperavi – не исключение. Производство этого вина также контролируют эксперты из Грузии.

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Цвет: насыщенно красный с фиолетовым оттенком.

Аромат: интенсивный, с ярко выраженными нотами темных ягод – ежевики, черники, голубики. Также в нем ощущается характерный для Саперави аромат фиалки. Ягодно-цветочная ароматика этого вина хорошо сбалансирована элегантными тонами выдержки.

Вкус: во вкусе, как и в аромате, это вино – мощное, полнотелое, с выразительными танинами, интенсивность которых сглажена длительной выдержкой, с долгим и приятным послевкусием. Саперави радует нас темными фруктами и ягодами, цветами и пряностями.

Общее впечатление: прекрасно сбалансированное, структурированное, элегантное, благородное вино с ярким характером и прекрасным потенциалом к бутылочной выдержке.

Рекомендуемая температура подачи: как и другие выдержанные, насыщенные красные, рекомендуем подавать SHABO Grande Reserve Saperavi при температуре от +16 до +18 градусов Цельсия. И наслаждаться ароматом, раскрывающимся в вашем бокале.

Фото SHABO

Гастрономические сочетания: к грузинскому сорту, конечно же, блюда из баранины, запеченной, тушеной, приготовленной на гриле. Здесь настоящее раздолье для кавказской и ближневосточной кухни. К этому вину также прекрасно подойдут говядина (тушеная или стейки) и запеченная утка.

Тушеная баранина – прекрасная пара к этому вину / Фото Pexels

Для тех, кто не ест мяса, или в качестве дополнения к мясным блюдам в сопровождении SHABO Grande Reserve Saperavi, предлагаем овощи, приготовленные на мангале.

Прекрасный дуэт — SHABO Grande Reserve Saperavi и выдержанные, пряные твердые сыры: Пармезан, Грюйер, Манчего или Чеддер.

Твердые сыры отлично подходят к этому вину / Фото freepik

Награды: здесь есть о чем поговорить. Вина SHABO Grande Reserve Saperavi разных винтажей были отмечены 17 (!) наградами самых известных и уважаемых международных конкурсов: Decanter World Wine Awards (Великобритания), Decanter Asia Wine Awards (Гонконг), International Wine Challenge (Великобритания) и Mundus Vini (Германия).

Нам очень приятно, что совместная работа грузинских виноградарей и украинских виноделов завоевала признание ведущих международных экспертов. Надеемся, вы так же по достоинству оцените это уникальное вино!

SHABO Grande Reserve Saperavi можно приобрести в ведущих торговых сетях Украины, а также купить в один клик в интернет-магазине SHABO.