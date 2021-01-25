В этом году мы дождались настоящей зимы со снегами и морозами. Самое время пить ароматные крепкие напитки!

Если вы интересуетесь крепким алкоголем, то наверняка знаете, что коньяк и бренди – это крепкий алкогольный напиток из виноградного спирта. Его получают путем дистилляции молодых сухих белых коньячных вин. В таких винах минимум сахара и много виноградных кислот. В результате перегонки образуется коньячный спирт, который затем проходит длительную выдержку в дубовой бочке.

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В дубовых бочках коньячный спирт может созревать от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. За это время коньячный спирт теряет часть своей крепости, а дуб придаёт напитку янтарный цвет, глубокий, комплексный аромат и приятные оттенки вкуса. Всё время, пока коньяк выдерживается в дубовой бочке, через поры древесины он контактирует с воздухом и постепенно теряет небольшое количество коньячного спирта, которое называют "долей ангелов". По подсчетам экспертов, ежегодно из каждой бочки улетучивается 2-3% спирта – надеемся, ангелам на радость. К счастью, ангелы выпивают не все, поэтому у нас есть возможность насладиться ароматным продуктом выдержки – коньяками и бренди.

Коньячный Дом SHABO производит бренди и коньяки Украины превосходного качества. Знакомьтесь с хедлайнерами коллекций Коньячного Дома SHABO.

Фото SHABO

Коньяки Украины SHABO – настоящий лидер продаж, давно и заслуженно пользующийся популярностью у украинцев.

Коллекция высококачественных коньяков Украины SHABO создана из коньячных спиртов с выдержкой в барриках из французского дуба не менее 3-х, 4-х и 5-ти лет, деликатно дополнена европейскими спиртами с выдержкой от 5 до 10 лет. Коньячные спирты изготовлены из отборного винограда сортов Рислинг Рейнский, Алиготе, Ркацители и Шардоне путем дистилляции в арманьячной колонне или шарантском аламбике.

Благодаря такой тонкой и тщательной работе с ассамбляжем технологам Коньячного Дома SHABO удалось получить выразительный ароматический букет. В аромате коньяков SHABO, отличающихся приятным золотисто-янтарным цветом, вы почувствуете плодово-дубовые ноты с ярко выраженными тонами сливы и бисквита, а также деликатными нотами выдержки (ваниль, оттенки корицы и сухофруктов, легкий оттенок кофе).

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В этой коллекции представлены коньяки SHABO V.S, SHABO 1788 и SHABO V.S.O.P. Изюминка коллекции – коньяк Украины SHABO V.S.O.P. – демонстрирует более сложный букет, в котором выделяются нотки сухофруктов, оттенки выделанной кожи и корицы. Вкус – полный, маслянистый, с приятным длительным послевкусием, в котором чувствуется многообразие оттенков марочных выдержанных коньячных спиртов.

Фото SHABO

Теперь представим вам совсем свежую новинку от Коньячного Дома SHABO. Идеальная формула аромата и вкуса, которую искали несколько лет, исключительно собственные коньячные спирты отличного качества и нестандартное решение в дизайне бутылки: встречайте коньяк Украины SHABO Modern Collection, объединивший в себе традиции коньячного мастерства и требования современных ценителей коньяка и бренди.

SHABO Modern Collection имеет необычный купаж. Для его создания использовали классическую французскую технологию выкуривания спиртов, выдержку в барриках из американского и французского дуба разной степени обжарки, эксклюзивный ассамбляж с использованием премиальных спиртов марочного направления, которые созданы из винограда сортов Алиготе, Ркацители, Совиньон Блан и Рислинг, выращенного на лучших микроучастках терруара Шабо. В этой коллекции представлены коньяки Украины класса V.S, V.S.O.P. и 7-летний бренди X.O.

Фото SHABO

Наш новый продукт стал поиском нового подхода. Мы провели десятки исследований и посвятили несколько лет созданию этого купажа. Получился легкий и в то же время очень выразительный, приятный, цветочно-плодовый аромат с нотами миндаля и ванили и гармоничным мягким вкусом. Мы гордимся результатом!

– рассказывает Татьяна Романчук, технолог компании SHABO.

Бренди и коньяки SHABO самодостаточны и отлично идут в чистом виде, в качестве дижестива. В то же время они прекрасно сочетаются с кофе и орехами (слегка обжаренный миндаль, фундук), а также с нежными фруктами – грушами, персиками, виноградом.

Обжаренный миндаль с ярким вкусом станет чудесной парой крепким напиткам / Фото Pexels

Нежные персики дополнят вкус бренди или коньяка / Фото Pexels

Бренди и коньяки Украины SHABO можно приобрести в один клик в интернет-магазине SHABO.