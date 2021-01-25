Тримайте міцніше! Бренді та коньяки України від SHABO, які не залишать вас байдужими
Цього року ми дочекалися справжньої зими зі снігами та морозами. Саме час пити ароматні міцні напої!
Якщо ви цікавитеся міцним алкоголем, то напевно знаєте, що коньяк і бренді – це міцний алкогольний напій з виноградного спирту. Його отримують шляхом дистиляції молодих сухих білих коньячних вин. У таких винах мінімум цукру і багато виноградних кислот. Унаслідок перегонки утворюється коньячний спирт, який потім проходить тривалу витримку в дубовій бочці.
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У дубових бочках коньячний спирт може дозрівати від декількох місяців до декількох десятків років. За цей час коньячний спирт втрачає частину своєї міцності, а дуб надає напою бурштинового кольору, глибокого, комплексного аромату і приємних відтінків смаку. Весь час, поки коньяк витримується в дубовій бочці, через пори деревини він контактує з повітрям і поступово втрачає невелику кількість коньячного спирту, яку називають "часткою ангелів". За підрахунками експертів, щороку з кожної бочки випаровується 2-3% спирту – сподіваємося, ангелам на радість. На щастя, янголи випивають не все, тому у нас є можливість насолодитися ароматним продуктом витримки – коньяками і бренді.
Коньячний Дім SHABO виробляє бренді і коньяки України чудової якості. Знайомтеся з хедлайнерами колекцій Коньячного Дому SHABO.
Фото SHABO
Коньяки України SHABO – справжній лідер продажів, який давно і заслужено користується популярністю в українців.
Колекція високоякісних коньяків України SHABO створена з коньячних спиртів з витримкою в баріках з французького дуба не менше 3-х, 4-х і 5-ти років, делікатно доповнена європейськими спиртами з витримкою від 5 до 10 років. Коньячні спирти виготовлені з добірного винограду сортів Рислінг Рейнський, Аліготе, Ркацителі та Шардоне шляхом дистиляції в арманьячній колонні або шарантському аламбіці.
Завдяки такій тонкій і ретельній роботі з асамбляжем технологам Коньячного Дому SHABO вдалося отримати виразний ароматичний букет. В ароматі коньяків SHABO, що відрізняються приємним золотисто-янтарним кольором, ви відчуєте плодово-дубові ноти з яскраво вираженими тонами сливи і бісквіта, а також ніжними нотами витримки (ваніль, відтінки кориці і сухофруктів, легкий відтінок кави).
У цій колекції представлені коньяки SHABO V.S, SHABO 1788 і SHABO V.S.O.P. Родзинка колекції – коньяк України SHABO V.S.O.P. – демонструє складніший букет, в якому виділяються нотки сухофруктів, відтінки вичиненої шкіри і кориці. Смак – повний, маслянистий, з приємним тривалим післясмаком, в якому відчувається різноманіття відтінків марочних витриманих коньячних спиртів.
Фото SHABO
Тепер презентуємо вам зовсім свіжу новинку від Коньячного Дому SHABO. Ідеальна формула аромату і смаку, яку шукали кілька років, виключно власні коньячні спирти відмінної якості і нестандартне рішення дизайну пляшки: зустрічайте коньяк України SHABO Modern Collection, який об'єднав в собі традиції коньячної майстерності і вимоги сучасних поціновувачів коньяку і бренді.
SHABO Modern Collection має незвичайний купаж. Для його створення використовували класичну французьку технологію викурювання спиртів, витримку в баріках з американського і французького дуба різного ступеня обсмаження, ексклюзивний асамбляж з використанням преміальних спиртів марочного напрямку, які створені з винограду сортів Аліготе, Ркацителі, Совіньон Блан і Рислінг, вирощеного на кращих мікроділянках теруару Шабо. У цій колекції представлені коньяки України класу V.S, V.S.O.P. і 7-річний бренді X.O.
Фото SHABO
Наш новий продукт став пошуком нового підходу. Ми провели десятки досліджень і присвятили кілька років створенню цього купажу. Вийшов легкий і водночас дуже виразний, приємний, квітково-фруктовий аромат з нотами мигдалю і ванілі і гармонійним м'яким смаком. Ми пишаємося результатом!
– розповідає Тетяна Романчук, технолог компанії SHABO.
Бренді і коньяки SHABO самодостатні та відмінно йдуть в чистому вигляді, як дигестив. Водночас вони прекрасно поєднуються з кавою і горіхами (злегка обсмажений мигдаль, фундук), а також з ніжними фруктами – грушами, персиками, виноградом.
Обсмажений мигдаль з яскравим смаком стане чудовою парою міцним напоям / Фото Pexels
Ніжні персики доповнять смак бренді або коньяку / Фото Pexels
Бренді і коньяки України SHABO можна придбати в один клік в інтернет-магазині SHABO.
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