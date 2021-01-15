Найближчі місяці – традиційно сезон подарунків. Одвічне питання – що дарувати? Всім нам з дитинства відомо, що найкращий подарунок – книга, хоча ... багато хто любить вино. Але виникає маса питань: яке вино подарувати, як правильно вибрати, щоб здивувати і порадувати друзів, рідних і близьких? Спокійно, друзі, SHABO подбали про те, щоб в цьому сезоні ви не страждали від мук вибору.

Компанія розробила для вас декілька чудових подарункових сетів – на будь-який смак.

Читайте також: Візитна картка: SHABO Grande Reserve Brut Rose

Ідеальний дует

Елегантний дерев'яний бокс, в якому ховається сет з двох пляшок – тихе і ігристе вино. Чудовий подарунок як для пари, так і для однієї людини, яка любить якісні вина. У цьому сеті представлені:

SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot – червоне сухе вино з лімітованої колекції витриманих тихих вин. Вина з цієї колекції пройшли процес витримки у французьких дубових баріках не менше 9 місяців і додаткову витримку в пляшці. SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot відрізняє глибока, благородна ароматика, притаманна "дорослим", витриманим винам.

Біле ігристе вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – представник лімітованої колекції витриманих натуральних ігристих вин, створених за класичним французьким методом шампанізації в пляшках з істинно шампанських сортів: Піно Нуар, Шардоне. Шампанізація здійснюється безпосередньо в пляшках на тонкому дріжджовому осаді з подальшою довгою витримкою. Це вино відрізняє комплексна, складна ароматика, властива витриманим класичним ігристим.

Всі етапи створення вин проходять під контролем міжнародних експертів SARL Derenoncourt (Франція).

Купити сет можна в онлайн-магазині SHABO.

Вишукана пара тихого та ігристого вина – оберіть собі до смаку/ Фото SHABO

Троє – вже компанія

Варіант 1

Два прекрасних сети, в кожному з яких – три вина. Ідеально для невеликої компанії. У кожному сеті є ігристі – це особливо важливо в період свят, хоча з хорошим ігристим – кожен день свято. Отже:

SHABO Grande Reserve Cabernet – тихе сухе червоне вино з сорту Каберне Совіньон;

SHABO Grande Reserve Saperavi – тихе сухе червоне вино з сорту Сапераві.

Ці вина з лімітоване колекції Grande Reserve створені з використанням технологій елітного мікровиноробства. Виноград проходить процес бродіння на меззі з контролем температури в спеціальних дубових ємностях відомого французького виробника Taransaud. Ці вина витримуються в дубових баріках. Контроль якості вин Grande Reserve здійснюють міжнародні експерти SARL Derenoncourt (Франція).

біле витримане ігристе вино SHABO Grand Reserve Brut – ще одне вино з лімітованої колекції витриманих натуральних ігристих вин, з шампанізацією в пляшках на тонкому дріжджовому осаді і довгою витримкою. Прекрасне, складне і водночас яскраве, мінеральне, освіжаюче ігристе.

Придбати цей чудовий сет можна в онлайн-магазині SHABO.

Особливі вина з лімітованих колекцій для особливих подій/ Фото SHABO

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Варіант 2

Це – ідеальна добірка ігристих. Справжнє задоволення для рецепторів. Потрійний запас радості. Гарантія прекрасного настрою. Судіть самі:

біле витримане ігристе вино SHABO Grand Reserve Brut (про нього ми вже говорили вище);

витримане ігристе вино SHABO Grand Reserve Brut Rose – ягідне, освіжаюче і водночас – тонке, вишукане ігристе вино з тієї ж лімітованої колекції Grand Reserve, створену з сортів Піно Нуар і Каберне Совіньон;

біле ігристе вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – про нього також написано вище.

Не забудьте нагадати одержувачу цього подарунка про те, що дегустувати такі виняткові ігристі слід з устрицями, червоною або чорною ікрою, морепродуктами, білою рибою або омарами.

Придбати цей набір ігристих можна в онлайн-магазині SHABO.

Набір для поціновувачів ігристого вина/ Фото SHABO