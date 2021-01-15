Вино у подарунок: SHABO все продумали за вас
Найближчі місяці – традиційно сезон подарунків. Одвічне питання – що дарувати? Всім нам з дитинства відомо, що найкращий подарунок – книга, хоча ... багато хто любить вино. Але виникає маса питань: яке вино подарувати, як правильно вибрати, щоб здивувати і порадувати друзів, рідних і близьких? Спокійно, друзі, SHABO подбали про те, щоб в цьому сезоні ви не страждали від мук вибору.
Компанія розробила для вас декілька чудових подарункових сетів – на будь-який смак.
Читайте також: Візитна картка: SHABO Grande Reserve Brut Rose
Ідеальний дует
Елегантний дерев'яний бокс, в якому ховається сет з двох пляшок – тихе і ігристе вино. Чудовий подарунок як для пари, так і для однієї людини, яка любить якісні вина. У цьому сеті представлені:
- SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot – червоне сухе вино з лімітованої колекції витриманих тихих вин. Вина з цієї колекції пройшли процес витримки у французьких дубових баріках не менше 9 місяців і додаткову витримку в пляшці. SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot відрізняє глибока, благородна ароматика, притаманна "дорослим", витриманим винам.
- Біле ігристе вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – представник лімітованої колекції витриманих натуральних ігристих вин, створених за класичним французьким методом шампанізації в пляшках з істинно шампанських сортів: Піно Нуар, Шардоне. Шампанізація здійснюється безпосередньо в пляшках на тонкому дріжджовому осаді з подальшою довгою витримкою. Це вино відрізняє комплексна, складна ароматика, властива витриманим класичним ігристим.
Всі етапи створення вин проходять під контролем міжнародних експертів SARL Derenoncourt (Франція).
Купити сет можна в онлайн-магазині SHABO.
Вишукана пара тихого та ігристого вина – оберіть собі до смаку/ Фото SHABO
Троє – вже компанія
Варіант 1
Два прекрасних сети, в кожному з яких – три вина. Ідеально для невеликої компанії. У кожному сеті є ігристі – це особливо важливо в період свят, хоча з хорошим ігристим – кожен день свято. Отже:
- SHABO Grande Reserve Cabernet – тихе сухе червоне вино з сорту Каберне Совіньон;
- SHABO Grande Reserve Saperavi – тихе сухе червоне вино з сорту Сапераві.
Ці вина з лімітоване колекції Grande Reserve створені з використанням технологій елітного мікровиноробства. Виноград проходить процес бродіння на меззі з контролем температури в спеціальних дубових ємностях відомого французького виробника Taransaud. Ці вина витримуються в дубових баріках. Контроль якості вин Grande Reserve здійснюють міжнародні експерти SARL Derenoncourt (Франція).
- біле витримане ігристе вино SHABO Grand Reserve Brut – ще одне вино з лімітованої колекції витриманих натуральних ігристих вин, з шампанізацією в пляшках на тонкому дріжджовому осаді і довгою витримкою. Прекрасне, складне і водночас яскраве, мінеральне, освіжаюче ігристе.
Придбати цей чудовий сет можна в онлайн-магазині SHABO.
Особливі вина з лімітованих колекцій для особливих подій/ Фото SHABO
Варіант 2
Це – ідеальна добірка ігристих. Справжнє задоволення для рецепторів. Потрійний запас радості. Гарантія прекрасного настрою. Судіть самі:
- біле витримане ігристе вино SHABO Grand Reserve Brut (про нього ми вже говорили вище);
- витримане ігристе вино SHABO Grand Reserve Brut Rose – ягідне, освіжаюче і водночас – тонке, вишукане ігристе вино з тієї ж лімітованої колекції Grand Reserve, створену з сортів Піно Нуар і Каберне Совіньон;
- біле ігристе вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – про нього також написано вище.
Не забудьте нагадати одержувачу цього подарунка про те, що дегустувати такі виняткові ігристі слід з устрицями, червоною або чорною ікрою, морепродуктами, білою рибою або омарами.
Придбати цей набір ігристих можна в онлайн-магазині SHABO.
Набір для поціновувачів ігристого вина/ Фото SHABO
Поділитися новиною