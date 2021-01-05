Розе – соковите, ягідне, наповнене ароматами літнього саду – це завжди свято. Ігристе розе, виготовлене за класичною технологією шампанізації – це свято в квадраті! Адже до нашого улюбленого літнього саду додаються тонкі аромати здоби та приємне поколювання бульбашок.

Звучить так добре, що захотілося продегустувати? Чудово! Дегустуємо SHABO Grande Reserve Brut Rose – одне з найкращих українських ігристих, відзначене вітчизняними і міжнародними експертами.

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Сорт: європейські сорти – Піно Нуар, Каберне Совіньон. Виноградні лози були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів Шабо та висаджені на кращих за складом ґрунтах мініділянок шабського теруару.

Стиль вина: класичне ігристе вино, створене за традиційним методом – шампанізація відбувається в пляшці на тонкому дріжджовому осаді, з наступною тривалою витримкою протягом 5 років. На кожному етапі створення цього вина, його якість контролюють міжнародні експерти SARL Derenoncourt (Франція) і інституту Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Це вино з лімітованої колекції: Будинок ігристих вин SHABO виробляє не більше 3500 пляшок Grande Reserve Brut Rose за сезон.

Колір: яскравий, ніжно-рожевий, навіть засніженого грудневого вечора він нагадає вам про літо.

Аромат: ягідний – ніжна полуниця, ягідний джем, а разом з ними – вершки і хлібна скоринка. І ще – тонкий аромат малини.

Смак: округлий, збалансований, з освіжаючою кислотністю і довгим, приємним післясмаком.

Загальне враження: свіже, насичене і водночас елегантне ігристе вино, яке демонструє прекрасний баланс смаку й аромату. Виправдовує всі ваші найкращі очікування!

Рекомендована температура подачі: від +8 С до +10 С.

Фото SHABO

Ну і тепер найголовніше: з чим найкраще дегустувати і поєднувати це ігристе? Радять експерти SHABO.

Рекомендовані гастрономічні поєднання: звичайно ж, морепродукти. SHABO Grande Reserve Brut Rose і різноманітні молюски дуже люблять один одного. Сміливо поєднуйте це вино з лобстерами, крабами, креветками та іншими сіфудом. Прекрасною парою до нього стане стейк з тунця, приготований на грилі, і біла морська риба з ніжним вершковим соусом.

Салат з креветками і овочами/ Фото Unsplash

Для любителів м'ясних страв у нас також є хороші новини: гастрономічне та вишукане SHABO Grande Reserve Brut Rose відмінно пасуватиме до білого м'яса на грилі. До нього також радимо густий вершковий соус з легкою кислинкою.

Сири – звичайно ж! SHABO Grande Reserve Brut Rose – чудова пара до козячого, овечого і м'яких білих сирів.

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Ягідні і вершкові ноти в SHABO Grande Reserve Brut Rose також прекрасно поєднуються з ароматом і смаком свіжих ягід і фруктів. Вибирайте їх за сезоном – і чудова пара готова! Також фахівці рекомендують ніжний і не дуже солодкий десерт, наприклад, сорбет або фруктове желе.

Фруктове желе з малиною – чудова пара до цього ігристого/ Фото Unsplash

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