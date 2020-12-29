Брют – король ігристих, популярність якого постійно зростає в тому числі і в Україні.

Щоб відчути особливості цих вин, пропонуємо вам продегустувати SHABO Special Edition Brut і оцінити його ароматичні та смакові особливості.

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Сорт: SHABO Special Edition Brut створений з купажу кількох європейських сортів винограду, які ростуть в теруарі Шабо: Аліготе, Піно Грі, Піно Блан, Рислінг, Шардоне. Виноградні лози були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів Шабо і висаджені на кращих ділянках теруару. Такий купаж прекрасно підкреслює теруарні особливості і яскравий характер вин SHABO.

Стиль вина: натуральне ігристе, вироблене за технологією Charmat Lungo. Цей метод схожий на класичний метод шампанізації в пляшці, яка передбачає природне вторинне бродіння, тільки роль пляшки в цьому випадку виконують закриті ємності – акратофори нового покоління з нержавіючої сталі. У них шумування займає від 14 до 18 днів. Далі відбувається додаткова витримка на тонкому дріжджовому осаді (батонаж), яка триває не менше 5 місяців і своєю чергою надає особливий аромат і смак ігристим винам. Контроль якості вин SHABO Special Edition здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.