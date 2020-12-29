Візитна картка: SHABO Special Edition Brut
Брют – король ігристих, популярність якого постійно зростає в тому числі і в Україні.
Щоб відчути особливості цих вин, пропонуємо вам продегустувати SHABO Special Edition Brut і оцінити його ароматичні та смакові особливості.
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Сорт: SHABO Special Edition Brut створений з купажу кількох європейських сортів винограду, які ростуть в теруарі Шабо: Аліготе, Піно Грі, Піно Блан, Рислінг, Шардоне. Виноградні лози були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів Шабо і висаджені на кращих ділянках теруару. Такий купаж прекрасно підкреслює теруарні особливості і яскравий характер вин SHABO.
Стиль вина: натуральне ігристе, вироблене за технологією Charmat Lungo. Цей метод схожий на класичний метод шампанізації в пляшці, яка передбачає природне вторинне бродіння, тільки роль пляшки в цьому випадку виконують закриті ємності – акратофори нового покоління з нержавіючої сталі. У них шумування займає від 14 до 18 днів. Далі відбувається додаткова витримка на тонкому дріжджовому осаді (батонаж), яка триває не менше 5 місяців і своєю чергою надає особливий аромат і смак ігристим винам. Контроль якості вин SHABO Special Edition здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).
Колір: світло-солом'яний, перляж (бульбашки, які піднімаються у келиху) – стійкий і тривалий.
Аромат: елегантний, тонкий. Відчуваються тони білих квітів і свіжих цитрусових з нотами груші та білого персика.
Смак: освіжаючий, з виразною кислотністю, тривалий, округлий.
Загальне враження: свіже, елегантне вино, яке демонструє прекрасний баланс смаку і аромату.
Рекомендована температура подачі: від +8 С до +10 С.
Устриці – хороша пара до цього вина/ Фото Pexels
Любителям м'яса та м'ясних закусок радимо поєднувати це вино з прошуто, а також – із запеченою куркою або качкою.
Прошуто з динею, базиліком, моцарелою та меленим перцем/ Фото Unsplash
Прекрасне поєднання – цей брют і м'які сири. Спробуйте SHABO Special Edition Brut в парі з камамбером, брі або Comté. Також в якості десерту до нього чудово підійдуть сезонні фрукти.
Брют ідеально поєднується з м'якими сирами/ Фото Unsplash
Ігристе SHABO Special Edition Brut можна придбати в провідних торгових мережах України, а також купити в один клік в онлайн-магазині SHABO.
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