Брют — король игристых, популярность которого постоянно растет в том числе и в Украине.

Чтобы прочувствовать особенности этих вин, предлагаем вам продегустировать SHABO Special Edition Brut и оценить его ароматические и вкусовые особенности.

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Сорт: SHABO Special Edition Brut создан из купажа нескольких европейских сортов винограда, произрастающих в терруаре Шабо: Алиготе, Пино Гри, Пино Блан, Рислинг, Шардоне. Виноградные лозы были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на лучших участках терруара. Такой купаж прекрасно подчеркивает терруарные особенности и яркий характер вин SHABO.

Стиль вина: натуральное игристое, произведенное по технологии Charmat Lungo. Этот метод похож на классический метод шампанизации в бутылке, предусматривающей естественное вторичное брожение, только роль бутылки в данном случае выполняют закрытые емкости – акратофоры нового поколения из нержавеющей стали. В них брожение занимает от 14 до 18 дней. Далее происходит дополнительная выдержка на тонком дрожжевом осадке (батонаж), которая длится не менее 5 месяцев и в свою очередь придает особый аромат и вкус игристым винам. Контроль качества вин SHABO Special Edition осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

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Цвет: светло-соломенный, перляж ( пузырьки, которые поднимаются в бокале) — устойчивый и длительный.

Аромат: элегантный, тонкий. Чувствуются тона белых цветов и свежих цитрусовых с нотами груши и белого персика.

Вкус: освежающий, с выразительной кислотностью, продолжительный, округлый.

Общее впечатление: свежее, элегантное вино, демонстрирующее прекрасный баланс вкуса и аромата.

Рекомендуемая температура подачи: от +8 С до +10 С.

Фото SHABO

Рекомендованные гастрономические сочетания: SHABO Special Edition Brut прекрасно сочетается с морепродуктами, копченой красной рыбой и суши. Роскошным дополнением к нему станут устрицы, креветки или красная икра. Также замечательно подойдет паста с мидиями в сливочном соусе.

Устрицы​ – хорошая пара к этому вину/ Фото Pexels

Любителям мяса и мясных закусок советуем сочетать это вино с прошутто, а также — с запеченной курицей или уткой.

Прошутто с дыней, базиликом, моцареллой и молотым перцем / Фото Unsplash

Прекрасное сочетание — этот брют и мягкие сыры. Попробуйте SHABO Special Edition Brut в паре с камамбером, бри или Comté. Также в качестве десерта к нему отлично подойдут сезонные фрукты.

Брют идеально сочетается с мягкими сырами/ Фото Unsplash

Игристое SHABO Special Edition Brut можно приобрести в ведущих торговых сетях Украины, а также купить в один клик в онлайн-магазине SHABO