Игристые вина давно перестали быть для нас исключительно атрибутом праздников и торжеств. Однако к новогодне-рождественскому сезону хочется чего-то особенного. Этим исключительным может стать изысканное игристое Extra Brut Grand Reserve от SHABO

Grand Reserve — лимитированная коллекция выдержанных натуральных игристых вин, созданных по старинному французскому методу шампанизации в бутылках. Дом Игристых Вин SHABO производит не более 3 500 бутылок каждого наименования в этой коллекции за сезон.

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На этикетке этого игристого вина вы увидите надпись Cuvee. Что она означает? Само слово с французского переводится как «бочка». В случае с игристыми винами термин кюве означает, что для его производства используют виноград и сусло особого качества. Из него формируют базовое вино, в которое затем добавляют дрожжевую разводку (чистая культура дрожжей, выращенных на питательной среде) и запускают процесс вторичного брожения.

Для чего такие сложности? Кюве имеет интересный, сложный и многогранный аромат, которого зачастую невозможно добиться с базовым вином одного винтажа и сорта. Для производства лимитированной коллекции классических игристых вин SHABO Grand Reserve отбираются только лучшие купажи вин, предварительно прошедших процесс брожения и выдержки в течение 6 месяцев во французских дубовых барриках, оснащенных системой регулирования и контроля температуры.

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Хотите узнать, что получилось в результате? Давайте дегустировать.

Сорт: SHABO Extra Brut Grand Reserve cоздан из классических шампанских сортов — Пино Нуар и Шардоне.

Стиль вина: классическое игристое вино, созданное по традиционному методу (шампанизация в бутылке). Шампанизация на тонком дрожжевом осадке с последующей длительной выдержкой 5 лет. Этапы создания вина проходят под контролем международных экспертов SARL Derenoncourt (Франция) и института Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Цвет: яркий светло-соломенный, перляж (игра пузырьков в бокале) — сдержанный, благородный, длительный.

Аромат: спелый, сочный персик, зеленое яблоко и белые цветы. Все это в сочетании с яркими тонами выдержки с нотками ванили, бриоши и сливочного масла. Комплексный и выразительный аромат.

Вкус: минеральный, свежий и насыщенный, идеально сбалансированный, послевкусие длительное и приятное.

Общее впечатление: игристое вино радует своей комплексностью, прекрасным балансом, элегантностью и выразительностью вкуса и аромата.

Рекомендуемая температура подачи: от +8 С до +10 С.

Фото SHABO

Рекомендованные гастрономические сочетания: такое вино требует особого подхода.

Прекрасной парой к нему станут изысканные блюда из белой морской рыбы и морепродуктов. Традиционно хорошие сочетания — свежий тунец, моллюски, крабы и лобстеры, красная и черная икра.

Сибас с запеченным картофелем/ Фото Unsplash

Сифуд-микс/ Фото Unsplash

Гармонично сочетаются с SHABO Extra Brut Grand Reserve сыры с белой плесенью, а также — сорбеты и другие нежные десерты с невысоким содержанием сахара и с кислинкой во вкусе.

Награды: ко многочисленным наградам SHABO Extra Brut Grand Reserve 2015 добавилась еще одна — "бронза" от International Wine Challenge 2020, проходившего в Лондоне. Поздравляем компанию с очередным "винным Оскаром" и советуем вам срочно дегустировать замечательный SHABO Extra Brut Grand Reserve!

Игристое SHABO Extra Brut Grand Reserve можно приобрести в ведущих торговых сетях Украины, а также купить в один клик в онлайн-магазине SHABO.