Мы давно уже перестали считать игристые вина "новогодними", "свадебными", "летними" и т. д. — радость, превосходное настроение и ощущение праздника, которое дарят нам волшебные пузырьки, могут понадобиться в любой день. И это прекрасно!

Именно поэтому хотим предложить вам продегустировать белое игристое SHABO Classic Brut, не привязываясь ни к торжественному событию, ни к сезону, ни к памятной дате: порадуйте себя прямо сейчас. Приступим!

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Сорт: Пино Блан, Рислинг, Шардоне — выращенные в терруаре Шабо. Виноградные лозы были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на лучших участках терруара. Контроль качества винограда осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань.) Это прекрасный купаж, который гарантирует яркость, свежесть, изысканность и элегантность вкуса и аромата.

Стиль вина: Это вино принадлежит к коллекции выдержанных натуральных игристых, созданных по классическому методу шампанизации в бутылках. Классическая технология предполагает шампанизацию (брожение) в бутылке, с последующей выдержкой игристого вина не менее 1,5 лет на тонком осадке. Кстати, в SHABO в продаже представлены вина Classic с выдержкой в бутылке не менее 3 лет.

Что дает вину такая выдержка? Во-первых, более насыщенный и сложный аромат, в котором сильнее выражены фруктовые и цветочные ноты. Во-вторых, насыщенный и продолжительный вкус. При этом, во вкусе и аромате этого вина сохранена свежесть, что очень важно для игристых. Поэтому, с учетом выдержки в бутылке, SHABO Classic Brut становится особенным — с ярко выраженными вкусом и ароматом, который выделяют для себя ценители выдержанных игристых.

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Цвет: Светло-соломенный, игристое демонстрирует достаточно интенсивный и устойчивый перляж (игру пузырьков в бокале).

Аромат: Раскрывается цветами акации и оттенками белых фруктов — спелого персика, груши. Также чувствуются легкие дрожжевые ноты — хлебная корочка, сдобное тесто.

Вкус: Свежий, с приятными фруктовыми нотами, с продолжительным послевкусием, округлый и гармоничный.

Общее впечатление: Игристое отличается легкостью, элегантностью, комплексным ароматом и прекрасным балансом.

Рекомендуемая температура подачи: От +8 до +10

Фото: SHABO

Рекомендованные гастрономические сочетания: начнем с рыбы и морепродуктов. Копченый или слабосоленый лосось — отличная пара к SHABO Classic Brut. Прекрасно сочетается оно и с морскими гребешками, обжаренными в сливочном масле. Подойдут к нему красная или щучья икра.

Морские гребешки и игристое / фото Sebastian Coman для Unsplash

Канапе с сыром Philadelphia и копченым лососем / фото Unsplash

Не стоит отказываться и от мясных блюд в сочетании с SHABO Classic Brut: это игристое очень гастрономично, и составит великолепную пару блюдам из мяса дикой птицы или, к примеру, курице на гриле под апельсиновым соусом.

Рекомендуем дегустировать SHABO Classic Brut с твердыми сырами — попробуйте сыры Comté и Emmental. Беспроигрышное сочетание — брют и выдержанный Пармезан. Хорошо сочетается это игристое также с десертами: прекрасный вариант — сезонные фрукты и ягоды. Кроме того, интересной парой к нему станет белый шоколад.

Игристое вино и белый шоколад – оригинальное сочетание/ Фото Pexels

Награды: SHABO Classic Brut — один из рекордсменов среди вин SHABO по количеству международных наград. Это игристое отмечено наградами таких авторитетных конкурсов, как MUNDUS VINI, Decanter World Wine Awards, Effervescents du Monde, International Wine Challenge и др. А совсем недавно в Лондоне состоялся International Wine Challenge 2020, в котором SHABO Classic Brut урожая 2015 года снова получил почетную награду — в этот раз серебряную медаль.

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