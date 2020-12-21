Ми давно вже припинили вважати ігристі вина "новорічними", "весільними", "літніми" тощо - радість, гарний настрій і відчуття свята, яке дарують нам чарівні бульбашки, можуть знадобитися в будь-який день. І це чудово!

Саме тому хочемо запропонувати вам продегустувати біле ігристе SHABO Classic Brut, не прив'язуючись ні до урочистої події, ні до сезону, ні до пам'ятної дати: порадуйте себе прямо зараз. Приступимо!

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Сорт: Піно Блан, Рислінг, Шардоне – вирощені в теруарі Шабо. Виноградні лози були придбані в Європі з урахуванням особливостей грунтів Шабо і висаджені на кращих ділянках теруару. Контроль якості винограду здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань.) Це прекрасний купаж, який гарантує яскравість, свіжість, вишуканість і елегантність смаку і аромату.

Стиль вина: Це вино належить до колекції витриманих натуральних ігристих, створених за класичним методом шампанізації в пляшках. Класична технологія передбачає шампанізацію (бродіння) в пляшці, з наступною витримкою ігристого вина не менше 1,5 років на тонкому осаді. До речі, в SHABO у продажу представлені вина Classic з витримкою в пляшці не менше 3 років.

Що дає вину така витримка? По-перше, більш насичений і складний аромат, в якому сильніше виражені фруктові і квіткові ноти. По-друге, насичений і тривалий смак. При цьому, в смаку і ароматі цього вина збережена свіжість, що дуже важливо для ігристих. Тому, з урахуванням витримки в пляшці, SHABO Classic Brut стає особливим – з яскраво вираженими смаком і ароматом, який виділяють для себе цінителі витриманих ігристих.

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Колір: Світло-солом'яний, ігристе демонструє досить інтенсивний і стійкий перляж (гру бульбашок в бокалі).

Аромат: Розкривається квітами акації і відтінками білих фруктів – стиглого персика, груші. Також відчуваються легкі дріжджові ноти – хлібна скоринка, здобне тісто.

Смак: Свіжий, з приємними фруктовими нотами, з тривалим післясмаком, округлий і гармонійний.

Загальне враження: Ігристе відрізняється легкістю, елегантністю, комплексним ароматом і прекрасним балансом.

Рекомендована температура подачі: Від +8 до +10

Фото: SHABO

Рекомендовані гастрономічні поєднання: почнемо з риби і морепродуктів. Копчений або слабосолоний лосось – чудова пара до SHABO Classic Brut. Прекрасно поєднується воно і з морськими гребінцями, обсмаженими у вершковому маслі. Пасуватимуть і нього червона ікра або ікра щуки.

Морські гребінці та ігристе / фото Unsplash

Канапе з сиром Philadelphia і копченим лососем / фото Unsplash

Не варто відмовлятися і від м'ясних страв в поєднанні з SHABO Classic Brut: це ігристе дуже гастрономічне, і складе чудову пару стравам з м'яса дикої птиці або, наприклад, курці на грилі під апельсиновим соусом.

Рекомендуємо дегустувати SHABO Classic Brut з твердими сирами – спробуйте сири Comté і Emmental. Безпрограшна комбінація – брют і витриманий Пармезан. Добре поєднується це ігристе також з десертами: прекрасний варіант – сезонні фрукти і ягоди. Крім того, цікавою парою до нього стане білий шоколад.

Ігристе вино та білий шоколад – оригінальне поєднання/ Фото Pexels

Нагороди: SHABO Classic Brut – один з рекордсменів серед вин SHABO за кількістю міжнародних нагород. Це ігристе відзначено нагородами таких авторитетних конкурсів, як MUNDUS VINI, Decanter World Wine Awards, Effervescents du Monde, International Wine Challenge і ін. А зовсім недавно в Лондоні відбувся International Wine Challenge 2020 року, в якому SHABO Classic Brut врожаю 2015 року знову отримав почесну нагороду – цього разу срібну медаль.

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