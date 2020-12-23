Ігристі вина давно перестали бути для нас виключно атрибутом свят і урочистостей. Однак до новорічно-різдвяного сезону хочеться чогось особливого. Цим винятковим може стати вишукане ігристе Extra Brut Grand Reserve від SHABO

Grand Reserve – лімітована колекція витриманих натуральних ігристих вин, створених за старовинним французьким методом шампанізації в пляшках. Будинок Ігристих Вин SHABO виробляє не більше 3 500 пляшок кожного найменування в цій колекції за сезон.

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На етикетці цього ігристого вина ви побачите напис Cuvee. Що він означає? Саме слово з французької перекладається як "бочка". У випадку з ігристими винами термін кюве означає, що для його виробництва використовують виноград і сусло особливої ​​якості. З нього формують базове вино, в яке потім додають дріжджову розводку (чиста культура дріжджів, вирощених на живильному середовищі) і запускають процес вторинного бродіння.

Для чого такі складнощі? Кюве має цікавий, складний і багатогранний аромат, якого часто неможливо добитися з базовим вином одного вінтажу і сорту. Для виробництва лімітованої колекції класичних ігристих вин SHABO Grand Reserve відбираються тільки найкращі купажі вин, які попередньо пройшли процес бродіння і витримки протягом 6 місяців у французьких дубових баріках, оснащених системою регулювання і контролю температури.

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Сорт: SHABO Extra Brut Grand Reserve створено з класичних шампанських сортів – Піно Нуар і Шардоне.

Стиль вина: класичне ігристе вино, створене за традиційним методом (шампанізація в пляшці). Шампанізація на тонкому дріжджовому осаді з наступною тривалою витримкою 5 років. Етапи створення вина проходять під контролем міжнародних експертів SARL Derenoncourt (Франція) і інституту Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Колір: яскравий світло-солом'яний, перляж (гра бульбашок у келиху) – стриманий, благородний, тривалий.

Аромат: стиглий, соковитий персик, зелене яблуко і білі квіти. Все це в поєднанні з яскравими тонами витримки з нотками ванілі, бріошу та вершкового масла. Комплексний і виразний аромат.

Смак: мінеральний, свіжий і насичений, ідеально збалансований, післясмак тривалий і приємний.

Загальне враження: ігристе вино радує своєю комплексністю, прекрасним балансом, елегантністю і виразністю смаку і аромату.

Рекомендована температура подачі: від +8 С до +10 С.

Фото SHABO

Рекомендовані гастрономічні поєднання: таке вино вимагає особливого підходу.

Прекрасною парою до нього стануть вишукані страви з білої морської риби і морепродуктів. Традиційно хороші поєднання – свіжий тунець, молюски, краби і лобстери, червона і чорна ікра.

Сібас із запеченою картоплею/ Фото Unsplash

Сифуд-мікс/ Фото Unsplash

Гармонійно поєднуються з SHABO Extra Brut Grand Reserve сири з білою пліснявою, а також – сорбети та інші ніжні десерти з невисоким вмістом цукру і з кислинкою в смаку.

Нагороди: до численних нагород SHABO Extra Brut Grand Reserve 2015 цього року додалась ще одна – "бронза" від International Wine Challenge 2020 року, що відбувався у Лондоні. Вітаємо компанію з черговим "винним Оскаром" та радимо вам терміново дегустувати чудовий SHABO Extra Brut Grand Reserve!

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