Розе — сочное, ягодное, наполненное ароматами летнего сада — это всегда праздник. Игристое розе, изготовленное по классической технологии шампанизации — это праздник в квадрате! Ведь к нашему любимому летнему саду добавляются тонкие ароматы сдобы и приятное покалывание пузырьков.

Звучит так хорошо, что захотелось продегустировать? Отлично! Дегустируем SHABO Grande Reserve Brut Rose — одно из лучших украинских игристых, отмеченное отечественными и международными экспертами.

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Сорт: европейские сорта — Пино Нуар, Каберне Совиньон. Виноградные лозы были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на лучших по составу почв мини-участках шабского терруара.

Стиль вина: классическое игристое вино, созданное по традиционному методу – шампанизация проходит в бутылке на тонком дрожжевом осадке, с последующей длительной выдержкой в течение 5 лет. На каждом этапе создания этого вина, его качество контролируют международные эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и института Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Это вино из лимитированной коллекции: Дом игристых вин SHABO производит не более 3500 бутылок Grande Reserve Brut Rose за сезон.

Цвет: яркий, нежно-розовый, даже заснеженным декабрьским вечером он напомнит вам о лете.

Аромат: ягодный – нежная клубника, ягодный джем, а вместе с ними — сливки и хлебная корочка. И еще — тонкий аромат малины.

Вкус: округлый, сбалансированный, с освежающей кислотностью и долгим, приятным послевкусием.

Общее впечатление: свежее, насыщенное и в то же время элегантное игристое вино, демонстрирующее прекрасный баланс вкуса и аромата. Оправдывает все ваши лучшие ожидания!

Рекомендуемая температура подачи: от +8 С до +10 С.

Фото SHABO

Ну и теперь самое главное: с чем лучше всего дегустировать и сочетать это игристое? Советуют эксперты SHABO.

Рекомендованные гастрономические сочетания: конечно же, морепродукты. SHABO Grande Reserve Brut Rose и разнообразные моллюски очень любят друг друга. Смело сочетайте это вино с лобстерами, крабами, креветками и прочим сифудом. Прекрасной парой к нему станет стейк из тунца, приготовленный на гриле, и белая морская рыба с нежным сливочным соусом.

Салат с креветками и овощами/ Фото Unsplash

Для любителей мясных блюд у нас также есть хорошие новости: гастрономическое и изысканное SHABO Grande Reserve Brut Rose отлично подойдет к белому мясу на гриле. К нему также советуем густой сливочный соус с легкой кислинкой.

Сыры — конечно же! SHABO Grande Reserve Brut Rose — отличная пара к козьему, овечьему и мягким белым сырам.

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Ягодные и сливочные ноты в SHABO Grande Reserve Brut Rose также прекрасно сочетаются с ароматом и вкусом свежих ягод и фруктов. Выбирайте их по сезону — и превосходная пара готова! Также специалисты рекомендуют нежный и не очень сладкий десерт, например, сорбет или фруктовое желе.

Фрукторовое желе с малиной – прекрасная пара к этому игристому/ Фото Unsplash

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