Вино в подарок: SHABO все продумали за вас
Ближайшие месяцы – традиционно сезон подарков. Извечный вопрос – что дарить? Всем нам с детства известно, что лучший подарок – книга, хотя… многие любят вино. Но возникает масса вопросов: какое вино подарить, как правильно выбрать, чтобы удивить и порадовать друзей, родных и близких? Спокойно, друзья, SHABO позаботились о том, чтобы в этом сезоне вас не терзали муки выбора.
Компания разработала для вас несколько замечательных подарочных сетов – на любой вкус.
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Идеальный дуэт
Элегантный деревянный бокс, в котором скрывается сет из двух бутылок – тихое и игристое вино. Отличный подарок как для пары, так и для одного человека, который любит качественные вина. В этом сете представлены:
- SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot – красное сухое вино из лимитированной коллекции выдержанных тихих вин. Вина из этой коллекции прошли процесс выдержки во французских дубовых барриках не менее 9 месяцев и дополнительную выдержку в бутылке. SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot отличает глубокая, благородная ароматика, присущая “взрослым”, выдержанным винам.
- белое игристое вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – представитель лимитированной коллекции выдержанных натуральных игристых вин, созданных по классическому французскому методу шампанизации в бутылках из истинно шампанских сортов: Пино Нуар, Шардоне. Шампанизация осуществляется непосредственно в бутылках на тонком дрожжевом осадке с последующей долгой выдержкой. Это вино отличает комплексная, сложная ароматика, свойственная выдержанным классическим игристым.
Все этапы создания вин проходят под контролем международных экспертов SARL Derenoncourt (Франция).
Купить сет можно в онлайн-магазине SHABO.
Изысканная пара тихого и игристого вина – выберите себе по вкусу/ Фото SHABO
Трое – уже компания
Два прекрасных сета, в каждом из которых – три вина. Идеально для небольшой компании. В каждом сете есть игристые – это особенно важно в период праздников, хотя с хорошим игристым – каждый день праздник. Итак:
Вариант 1
- SHABO Grande Reserve Cabernet – тихое сухое красное вино из сорта Каберне Совиньон;
- SHABO Grande Reserve Saperavi – тихое сухое красное вино из сорта Саперави.
Эти вина из лимитированное коллекции Grande Reserve созданы с использованием технологий элитного микровиноделия. Виноград проходит процесс брожения на мезге с контролем температуры в специальных дубовых емкостях известного французского производителя Taransaud. Эти вина выдерживаются в дубовых барриках. Контроль качества вин Grande Reserve осуществляют международные эксперты SARL Derenoncourt (Франция).
- белое выдержанное игристое вино SHABO Grand Reserve Brut – еще одно вино из лимитированной коллекции выдержанных натуральных игристых вин, с шампанизацией в бутылках на тонком дрожжевом осадке и долгой выдержкой. Прекрасное, сложное и в то же время яркое, минеральное, освежающее игристое.
Приобрести этот замечательный сет можно в онлайн-магазине SHABO.
Особенные вина из лимитированных коллекций для особенных событий/Фото SHABO
Вариант 2
Это – идеальная подборка игристых. Настоящее удовольствие для рецепторов. Тройной запас радости. Гарантия прекрасного настроения. Судите сами:
- белое выдержанное игристое вино SHABO Grand Reserve Brut (о нем мы уже говорили выше);
- выдержанное игристое вино SHABO Grand Reserve Brut Rose – ягодное, освежающее и в то же время – тонкое, изысканное игристое вино из той же лимитированной коллекции Grand Reserve, создано из сортов Пино Нуар и Каберне Совиньон;
- белое игристое вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – о нем также написано выше.
Не забудьте напомнить получателю этого подарка о том, что дегустировать такие исключительные игристые следует с устрицами, красной или черной икрой, морепродуктами, белой рыбой или омарами.
Приобрести этот набор игристых можно в онлайн-магазине SHABO.
Набор для ценителей игристого вина/ Фото SHABO
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