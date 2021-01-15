Ближайшие месяцы – традиционно сезон подарков. Извечный вопрос – что дарить? Всем нам с детства известно, что лучший подарок – книга, хотя… многие любят вино. Но возникает масса вопросов: какое вино подарить, как правильно выбрать, чтобы удивить и порадовать друзей, родных и близких? Спокойно, друзья, SHABO позаботились о том, чтобы в этом сезоне вас не терзали муки выбора.

Компания разработала для вас несколько замечательных подарочных сетов – на любой вкус.

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Идеальный дуэт

Элегантный деревянный бокс, в котором скрывается сет из двух бутылок – тихое и игристое вино. Отличный подарок как для пары, так и для одного человека, который любит качественные вина. В этом сете представлены:

SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot – красное сухое вино из лимитированной коллекции выдержанных тихих вин. Вина из этой коллекции прошли процесс выдержки во французских дубовых барриках не менее 9 месяцев и дополнительную выдержку в бутылке. SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot отличает глубокая, благородная ароматика, присущая “взрослым”, выдержанным винам.

белое игристое вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – представитель лимитированной коллекции выдержанных натуральных игристых вин, созданных по классическому французскому методу шампанизации в бутылках из истинно шампанских сортов: Пино Нуар, Шардоне. Шампанизация осуществляется непосредственно в бутылках на тонком дрожжевом осадке с последующей долгой выдержкой. Это вино отличает комплексная, сложная ароматика, свойственная выдержанным классическим игристым.

Все этапы создания вин проходят под контролем международных экспертов SARL Derenoncourt (Франция).

Купить сет можно в онлайн-магазине SHABO.

Изысканная пара тихого и игристого вина – выберите себе по вкусу/ Фото SHABO

Трое – уже компания

Два прекрасных сета, в каждом из которых – три вина. Идеально для небольшой компании. В каждом сете есть игристые – это особенно важно в период праздников, хотя с хорошим игристым – каждый день праздник. Итак:

Вариант 1

SHABO Grande Reserve Cabernet – тихое сухое красное вино из сорта Каберне Совиньон;

SHABO Grande Reserve Saperavi – тихое сухое красное вино из сорта Саперави.

Эти вина из лимитированное коллекции Grande Reserve созданы с использованием технологий элитного микровиноделия. Виноград проходит процесс брожения на мезге с контролем температуры в специальных дубовых емкостях известного французского производителя Taransaud. Эти вина выдерживаются в дубовых барриках. Контроль качества вин Grande Reserve осуществляют международные эксперты SARL Derenoncourt (Франция).

белое выдержанное игристое вино SHABO Grand Reserve Brut – еще одно вино из лимитированной коллекции выдержанных натуральных игристых вин, с шампанизацией в бутылках на тонком дрожжевом осадке и долгой выдержкой. Прекрасное, сложное и в то же время яркое, минеральное, освежающее игристое.

Приобрести этот замечательный сет можно в онлайн-магазине SHABO.

Особенные вина из лимитированных коллекций для особенных событий/Фото SHABO

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Вариант 2

Это – идеальная подборка игристых. Настоящее удовольствие для рецепторов. Тройной запас радости. Гарантия прекрасного настроения. Судите сами:

белое выдержанное игристое вино SHABO Grand Reserve Brut (о нем мы уже говорили выше);

выдержанное игристое вино SHABO Grand Reserve Brut Rose – ягодное, освежающее и в то же время – тонкое, изысканное игристое вино из той же лимитированной коллекции Grand Reserve, создано из сортов Пино Нуар и Каберне Совиньон;

белое игристое вино SHABO Grand Reserve Extra Brut – о нем также написано выше.

Не забудьте напомнить получателю этого подарка о том, что дегустировать такие исключительные игристые следует с устрицами, красной или черной икрой, морепродуктами, белой рыбой или омарами.

Приобрести этот набор игристых можно в онлайн-магазине SHABO.

Набор для ценителей игристого вина/ Фото SHABO