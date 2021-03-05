Говорят, лучшие подарки женщинам – это бриллианты. Одна из главных драгоценностей в коллекции игристых вин компании SHABO – винтажное Grand Cuvee с 11-летней выдержкой. Компания открыла доступ к продажам всего 75 бутылок, которые могут стать особым подарком для особенных женщин.

Отборный виноград шампанских сортов с микроучастков терруара Шабо воплотился в два эксклюзива – SHABO Grand Cuvee Zero 2008 и Grand Cuvee Brut Rose 2011. Для формирования их уникального вкуса и аромата потребовались идеальная температура, полное отсутствие света, тишина и более 4500 дней выдержки в многовековом подвале. Каждая капля в бутылке Grand Cuvee – настоящая ценность.

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Впервые SHABO представила винтажное игристое в лимитированном тираже 250 бутылок в конце прошлого года. Этот тираж "разлетелся" всего за неделю. Теперь, чтобы у мужчин Украины была возможность подарить своим женщинам нечто особенное, компания вновь открывает продажи Grand Cuvee.

Искренне уверен, что женщины – самая большая ценность в нашей жизни. Наше безраздельное внимание и подарки могут подчеркнуть их исключительность и неповторимость. Поэтому мы представляем к 8 марта Grand Cuvee. Это бриллиант нашей коллекции и национального виноделия. Более 10 лет моя семья создает "золотой запас" Великих Вин Украины, которые входят в фамильную коллекцию SHABO. Это второй раз, когда мы открываем доступ к продаже подобного вина. Уверен, оно станет тем самым особенным подарком для ваших особенных женщин,

– делится Гиорги Иукуридзе, СЕО компании SHABO.

Гиорги Иукуридзе, СЕО компании SHABO / Фото SHABO

Винтажные игристые Grand Cuvee созданы по французскому методу шампанизации в бутылках. После первого этапа брожения и выдержки в дубовых барриках следует вторичное брожение в бутылке. На тонком дрожжевом осадке вино выдерживается долгих 8 и 11 лет. Каждый из этапов создания проходит под контролем международных экспертов SARL Derenoncourt и института Oenologique de Champagne (Франция).

Фото SHABO

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь

Эксперты отмечают, что не каждое вино может храниться десятилетие в бутылке, тем более игристое. Здесь важен потенциал виноградников и урожай, процесс производства вина и, конечно же, хранение. По словам главного технолога SHABO Ольги Стояновой, вино любит постоянное внимание и нуждается в строгом контроле температуры и влажности.

Ольга Стоянова, главный технолог SHABO / Фото SHABO

Два-три раза в год мы даем дополнительную оценку этому вину. Специально проводим дегустацию, чтобы оценить его здесь и сейчас, и дать прогноз, как будет развиваться вино в дальнейшем. Это ни с чем несравнимое ощущение – как на протяжении нескольких лет вино развивается и сохраняет свою свежесть, тонкость и легкость, и при этом наполняется спелыми фруктовыми нотками, приобретает элегантные тона бутылочной выдержки в аромате, которые больше всего ценятся во всем мире,

– рассказывает Ольга Стоянова.

Винтажные игристые вина – это индивидуальный подход на всех этапах. Для Grand Cuvee предусмотрено сведение осадка только вручную. Каждая бутылка имеет уникальный серийный номер. Одна из 75 коллекционных бутылок может стать вашей.

Приобрести винтажные игристые вина SHABO Grand Cuvee Zero 2008 и Grand Cuvee Brut Rose 2011 можно в интернет-магазине shaboshop.