"Вино без правил": відома українська сомельє видала власну книгу
Одна з найвідоміших українських сомельє Анна-Євгенія Янченко випускає власну книгу "Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів".
Джерело:Сомельє в зелених штанях
Анна-Євгенія Янченко – авторитетний український сомельє, яка професійно займається цією справою з 2013 року. За своє життя вона продегустувала близько 15 тисяч вин, заснувала курси Winestart і "Філософія та вино" та надихнула безліч людей полюбити цей витончений напій.
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Фото Instagram Анна-Євгенія Янченко
У своїй книзі Анна-Євгенія розвіє найпопулярніші міфи про вино, розповість про декантери і таніни, допоможе відрізнити Шампанське від Просеко. Ви здійсните неймовірну подорож найкращими винними регіонами та дізнаєтеся, як створюють вино і навіщо його витримують у дубових бочках.
Приємний бонус від авторки: захопливий квест найкращими винними сортами – від найвідоміших Мерло та Піно Нуар до таємничих Мараві та Нерелло Маскалезе.
Звісно, це не все. У книзі 288 сторінок, і там сувора теоретична інформація межується з описами того, як я сама відкривала світ вина, як вчилася, як подорожувала по виноробнях, як брала участь в експериментах (і як інколи все це приводило до прикрих поразок). Ще там багато практичних рекомендацій і навіть є кілька "шкідливих порад" про те, як удати, що ви розбираєтесь в винах, навіть, якщо це поки що не так, – розповідає Анна-Євгенія про своє видання.
Фото Yakaboo
Уривок із книги "Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів"
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"Хм-м-м-м, у цього вина пречудовий ніс!"
Формально ви просто відзначаєте, що вам подобається аромат вина, але це має дуже професійний вигляд.
"Аромат був кращим за смак"
Загалом це звичайна фраза, яку вживають, якщо аромат вина обіцяв вам більше, ніж ви виявили у смаку, але форма – суто професійний жаргон.
"Знаєш, це чудове вино, але замолоде, йому б іще кілька років"
Коронна фраза для будь-якого червоного вина, молодшого за 3 роки та дорожчого за 15 доларів.
"Які чудові відтінки ванілі та спецій – вино витримували в бочках з американського та французького дуба"
Цю фразу варто вживати, якщо вино червоне (вища ймовірність влучити в ціль) та якщо воно було витримано в дубі. Тобто якщо воно бодай не з найдешевших.
І нарешті ТОП: "Зверніть увагу, як вино висловлює теруар"
Магічна фраза! Вона неодмінно спрацює – варто лише впевнитися, що це вино справді теруарне. Як? Подивіться на етикетку: якщо там указано виноградник чи обмежену територію, на якій ріс виноград, то сміливо висловлюйтесь.
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