Одна з найвідоміших українських сомельє Анна-Євгенія Янченко випускає власну книгу "Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів".

Анна-Євгенія Янченко – авторитетний український сомельє, яка професійно займається цією справою з 2013 року. За своє життя вона продегустувала близько 15 тисяч вин, заснувала курси Winestart і "Філософія та вино" та надихнула безліч людей полюбити цей витончений напій.

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Фото Instagram Анна-Євгенія Янченко

У своїй книзі Анна-Євгенія розвіє найпопулярніші міфи про вино, розповість про декантери і таніни, допоможе відрізнити Шампанське від Просеко. Ви здійсните неймовірну подорож найкращими винними регіонами та дізнаєтеся, як створюють вино і навіщо його витримують у дубових бочках.

Приємний бонус від авторки: захопливий квест найкращими винними сортами – від найвідоміших Мерло та Піно Нуар до таємничих Мараві та Нерелло Маскалезе.

Звісно, це не все. У книзі 288 сторінок, і там сувора теоретична інформація межується з описами того, як я сама відкривала світ вина, як вчилася, як подорожувала по виноробнях, як брала участь в експериментах (і як інколи все це приводило до прикрих поразок). Ще там багато практичних рекомендацій і навіть є кілька "шкідливих порад" про те, як удати, що ви розбираєтесь в винах, навіть, якщо це поки що не так, – розповідає Анна-Євгенія про своє видання.

Фото Yakaboo

Уривок із книги "Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів"

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"Хм-м-м-м, у цього вина пречудовий ніс!"

Формально ви просто відзначаєте, що вам подобається аромат вина, але це має дуже професійний вигляд.

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"Аромат був кращим за смак"

Загалом це звичайна фраза, яку вживають, якщо аромат вина обіцяв вам більше, ніж ви виявили у смаку, але форма – суто професійний жаргон.

"Знаєш, це чудове вино, але замолоде, йому б іще кілька років"

Коронна фраза для будь-якого червоного вина, молодшого за 3 роки та дорожчого за 15 доларів.

"Які чудові відтінки ванілі та спецій – вино витримували в бочках з американського та французького дуба"

Цю фразу варто вживати, якщо вино червоне (вища ймовірність влучити в ціль) та якщо воно було витримано в дубі. Тобто якщо воно бодай не з найдешевших.

І нарешті ТОП: "Зверніть увагу, як вино висловлює теруар"

Магічна фраза! Вона неодмінно спрацює – варто лише впевнитися, що це вино справді теруарне. Як? Подивіться на етикетку: якщо там указано виноградник чи обмежену територію, на якій ріс виноград, то сміливо висловлюйтесь.

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