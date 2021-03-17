Авторитетнейший украинский сомелье Анна-Евгения Янченко выпустила собственную книгу "Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов".

С 2013 года, за время профессионального изучения вина, Анна-Евгения Янченко продегустировала около 15 тысяч образцов, основала курсы Winestart, "Философия и вино" и многих вдохновила учиться смаковать этот тонкий напиток по-гурмански, раскладывая по нотам.

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Фото Instagram Анна-Евгения Янченко

В своей книге Анна-Евгения развеивает популярные мифы о вине, рассказывает о декантерах и танинах, учит отличать Шампанское от Просекко. Вы совершите невероятное путешествие по лучшим винным регионам и узнаете, как создают вино и зачем его выдерживают в дубовых бочках.

Приятный бонус от автора – увлекательный квест по лучшим винным сортам, от самых известных Мерло и Пино Нуар к таинственным Марави и Нерелло Маскалезе.

Конечно, это не все. В книге 288 страниц, и там строгая теоретическая информация перемежается описаниями того, как я сама открывала мир вина, как училась, как путешествовала по винодельням, как участвовала в экспериментах (и как иногда все это приводило к досадным поражениям). Еще там много практических рекомендаций и даже несколько "вредных советов" о том, как сделать вид, что разбираешься в винах, даже если это пока не так, – рассказывает Анна-Евгения о своем детище.

Фото Yakaboo

Отрывок из книги "Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов"

5 вредных советов, как обмануть сомелье

"Хм-м-м-м, у этого вина прекрасный нос!"

Формально вы просто отмечаете, что вам нравится аромат вина, но звучит это очень профессионально.

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"Аромат был лучше, чем вкус"

Вообще, это обычная фраза, которую используют, если аромат вина обещал вам больше, чем вы обнаружили во вкусе, но форма – сугубо профессиональный жаргон.

"Знаешь, это замечательное вино, но слишком молодое, ему бы еще несколько лет..."

Коронная фраза для любого красного вина моложе 3 лет и дороже 15 долларов.

"Какие замечательные оттенки ванили и специй – вино выдерживали в бочках из американского и французского дуба"

Эту фразу следует употреблять, если вино красное (выше вероятность попасть в цель) и если оно было выдержано в дубе. То есть если оно хотя бы не из самых дешевых.

И наконец топ: "Обратите внимание, как вино выражает терруар"

Магическая фраза! Она непременно сработает – стоит только убедиться, что это вино действительно терруарное. Как? Посмотрите на этикетку: если там указан виноградник или определенная территория, на которой рос виноград, то смело высказывайтесь.

Книгу с автографом автора уже можно по этой ссылке.