"Вино без правил": известная украинская сомелье издала собственную книгу
Авторитетнейший украинский сомелье Анна-Евгения Янченко выпустила собственную книгу "Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов".
Источник:Сомельє в зелених штанях
С 2013 года, за время профессионального изучения вина, Анна-Евгения Янченко продегустировала около 15 тысяч образцов, основала курсы Winestart, "Философия и вино" и многих вдохновила учиться смаковать этот тонкий напиток по-гурмански, раскладывая по нотам.
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Фото Instagram Анна-Евгения Янченко
В своей книге Анна-Евгения развеивает популярные мифы о вине, рассказывает о декантерах и танинах, учит отличать Шампанское от Просекко. Вы совершите невероятное путешествие по лучшим винным регионам и узнаете, как создают вино и зачем его выдерживают в дубовых бочках.
Приятный бонус от автора – увлекательный квест по лучшим винным сортам, от самых известных Мерло и Пино Нуар к таинственным Марави и Нерелло Маскалезе.
Конечно, это не все. В книге 288 страниц, и там строгая теоретическая информация перемежается описаниями того, как я сама открывала мир вина, как училась, как путешествовала по винодельням, как участвовала в экспериментах (и как иногда все это приводило к досадным поражениям). Еще там много практических рекомендаций и даже несколько "вредных советов" о том, как сделать вид, что разбираешься в винах, даже если это пока не так, – рассказывает Анна-Евгения о своем детище.
Фото Yakaboo
Отрывок из книги "Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов"
5 вредных советов, как обмануть сомелье
"Хм-м-м-м, у этого вина прекрасный нос!"
Формально вы просто отмечаете, что вам нравится аромат вина, но звучит это очень профессионально.
"Аромат был лучше, чем вкус"
Вообще, это обычная фраза, которую используют, если аромат вина обещал вам больше, чем вы обнаружили во вкусе, но форма – сугубо профессиональный жаргон.
"Знаешь, это замечательное вино, но слишком молодое, ему бы еще несколько лет..."
Коронная фраза для любого красного вина моложе 3 лет и дороже 15 долларов.
"Какие замечательные оттенки ванили и специй – вино выдерживали в бочках из американского и французского дуба"
Эту фразу следует употреблять, если вино красное (выше вероятность попасть в цель) и если оно было выдержано в дубе. То есть если оно хотя бы не из самых дешевых.
И наконец топ: "Обратите внимание, как вино выражает терруар"
Магическая фраза! Она непременно сработает – стоит только убедиться, что это вино действительно терруарное. Как? Посмотрите на этикетку: если там указан виноградник или определенная территория, на которой рос виноград, то смело высказывайтесь.
Книгу с автографом автора уже можно по этой ссылке.
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