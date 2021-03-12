Имя Дженсис Робинсон знает каждый, кто интересуется вином. Британская интеллектуалка, колумнистка авторитетного издания Financial Times, писательница, влиятельнейший винный критик мира. Именно она ​​решает, какое вино будет в энотеке Елизаветы II. Да, все это – об одной женщине! Так кто же она такая?

Дженсис Робинсон уже более 40 лет без устали изучает вина из разных стран, участвует в дегустациях, пишет десятки книг, сотни статей, ведет собственный блог и делает тысячи заметок о вине. Она известна своей любознательностью, трудолюбием и отношением к вину как к произведению искусства. Узнаем же о ней больше.

Читайте также: Любимые вина великих людей: что любили Мэрилин Монро, Уинстон Черчилль и Наполеон

От математика до винного критика

Дженсис Робинсон выросла в обычной деревне на юге Англии, а престижное образование получила в Оксфорде, изучая математику и философию. В вино же она влюбилась уже во Франции, во время одной из рабочих поездок. Попробовав себя в винной журналистике в 1975 году, а именно в издании Wine & Spirit, Дженсис больше не прекращала писать о своем любимом продукте, много путешествуя и каждый раз удивляясь богатству винного мира в разных культурах.

Чем я не перестаю восхищаться, так это невероятным разнообразием, которое демонстрирует вино,

– признается наша героиня.

В 1984 году произошло знаковое событие: Дженсис получила квалификацию Master of Wine. Что в этом удивительного? А то, что она стала первым человеком, не связанным с производством вина, который смог сдать трудные экзамены и получить подтверждение своей экспертности и признание в винном мире.

Фото фейсбук Дженсис Робинсон

Однако на престижном дипломе Дженсис Робинсон не остановилась – и очень скоро заработала звание главного винного энциклопедиста. В 1988 году она приняла участие в работе над первым изданием грандиозной энциклопедии – "The Oxford Wine Companion", который и сегодня считается главным пособием винных экспертов. А чуть позже – выпустила "Винный атлас” в соавторстве с винным писателем мирового уровня Хью Джонсоном.

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO.

С 1990 года материалы Дженсис публикует известная газета Financial Times. Кроме того, она каждый день пишет для своего блога jancisrobinson – там уже более 200 тысяч дегустационных заметок! Ее знают и любят во всем мире за умение легко, с юмором говорить с читателями о вине и доступно объяснять сложные вещи. Поэтому пользуются популярностью и ее книги, в частности бестселлеры "Винный эксперт за 24 часа" и "Как дегустировать вино”".

Из человека, совершенно не умеющего печатать, я превратилась в автора сайта о вине, который читают в 80 странах мира,

– говорит о себе винный блогер.

Фото инстаграм Дженсис Робинсон

У Дженсис богатейшая коллекция наград и титулов, подтверждающих ее высокий авторитет в винном мире, и среди них – Орден Британской империи, которым женщину наградили в 2003 году.

Дискуссия с гигантом винной критики

Дженсис Робинсон не побоялась вступить в полемику с известнейшим американским критиком. А все из-за красного бордосского вина Chateau Pavie 2003, которому Роберт Паркер присудил по собственной 100-балльной шкале высший балл. Британка же с маститым коллегой не согласилась, назвав это вино вполне посредственным, перезревшим, слишком сладким, – и оценила его по 20-балльной шкале, которую сама разработала, лишь в 12 баллов.

Однако дело было не просто в личных предпочтениях: дискуссия между главными винными критиками мира обнаружила, насколько по-разному воспринимают вино в Старом и Новом Свете.

Фото фейсбук Дженсис Робинсон

Этот спор, который СМИ назвали "битвой слова", продолжался целых три года. И хотя закончилось все на мирной ноте, он стал символом столкновения разных взглядов на вино: прагматичного американского и возвышенного, утонченного европейского.

К теме: Джеймс Холлидей: австралийский маэстро, который стал легендой мира вина

В чем особенность винной философии Робинсон

Дженсис Робинсон никогда не воспринимает вино исключительно как продукт. Она учитывает историю винодельни, личность винодела, терруарные особенности – словом, все, что годами окружает вино, влияя на него. Она оценивает вина по собственной методике и 20-балльной шкале, хотя отмечает, что не любит ограничивать всю гамму ощущений от вина сухими цифрами, ведь оценка всегда субъективна.

При этом в одном из интервью Дженсис Робинсон призналась, что никогда не решилась бы создавать собственное вино:

У меня довольно посредственные способности к садоводству, и я фанатично стремлюсь все контролировать, так что у меня нет ни талантов, ни необходимых черт характера, чтобы стать виноделом... Я никогда не собиралась создавать ничего, кроме слов,

– говорит эксперт