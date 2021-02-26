Погружаясь в тонкости мира вина, невозможно не вспомнить о Джеймсе Холлидее – юристе, бизнесмене, писателе, который посвятил свою жизнь виноделию.

Мы расскажем вам историю успеха настоящей живой легенды винного мира – Джеймса Холлидея.

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С чего все началось?

Интересно, но сначала было не вино. Юный Джеймс Холлидей изучал право в Сиднейском университете. Он был настолько перспективным юристом, что стал партнером Clayton Utz – компании, которая входит в "большую шестерку" крупнейших юридических фирм мира.

Это был долгий путь длиной в 20 лет. Но, как настоящий романтик, Джеймс променял покорение юридического олимпа на более благородное занятие – виноделие. И не прогадал.

В его жизни было две прекрасные винодельни. Первая – Brokenwood ood в регионе Хантер. Там посадили сорта винограда Каберне Совиньон и Шираз. Вторая – Coldstream Hills, где выращивали Пино Нуар, Шардоне и Каберне Совиньон. Обе винодельни бизнесмен успешно продал. К слову, они до сих пор функционируют и радуют настоящих гурманов качественным вином.

Обе винодельни, которые создал Джеймс Холлидей, до сих пор успешно работают / Фото Getty Images

Писать о вине – еще одна любовь Джеймса Холлидея

Джеймс Холлидей стал не только искусным виноделом, но и уважаемым судьей винных конкурсов. Он возглавлял жюри на многих авторитетных соревнованиях, в частности на Международном конкурсе виноделов в Сиднее и Национальной выставке в Канберре. Кроме того, судил дегустационные конкурсы в Великобритании, США, Бельгии, Новой Зеландии и даже в ЮАР.

Но настоящую славу Джеймс Холлидей получил благодаря публикациям о вине. Начиная с 1980-х годов, он написал более 70 книг и статей, за которые получил множество наград и отличий.

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Одно из самых известных его изданий – "Оксфордский компаньйон вина", написанный в соавторстве с Хью Джонсоном, Майклом Бродбентом, Ричардом Смартом, Паскалем Риберо-Гайоном под редакцией Дженсис Робинсон. Это – энциклопедический труд о выдающихся экземплярах и персоналиях мира вина.

Ее отметили премиями Andre Simon Memorial Fund и Glenfiddich Food and Drink Awards и до сих пор считают "одной из самых полезных книг о вине" и "важнейшим справочником для каждого любителя вина".

Джеймс Холлидей и вино – это просто безумная любов / Фото Getty Images

Важнейшие награды Джеймса Холлидея

За свою жизнь Джеймс Холлидей получил множество различных наград. Самые важные среди них:

премия Чарльза Хайдсика за выдающиеся достижения в винной журналистике (1993 год);

премия Мориса О'Ши за выдающийся вклад в австралийскую винную индустрию (1995 год);

Орден Австралии за "заслуги перед винной индустрией в качестве винодела, дегустатора, автора и популяризатора австралийского вина на международном рынке, а также за высокие должности в ряде профессиональных организаций".

Чем сейчас занимается Джеймс Холлидей?

Маэстро просто получает удовольствие от жизни. В прошлом году он решил продать 250 бутылок Domaine de la Romanée-Conti из своего погреба. Эти редкие вина оценивали в более чем 1 миллион австралийских долларов.

Настоящей изюминкой коллекции было вино Domaine de la Romanée-Conti La Tâche 1999 года. Его оценивали в 10 тысяч австралийских долларов.

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Изюминка аукциона Джеймса Холлидея / Фото wine-searcher

"Когда я подошел к своему 82-летию, то решил продать часть вин из моей коллекции. Надеюсь, что это даст возможность многим любителям вина со всего мира начать или дополнить свою коллекцию вин", – обьяснил Холлидей.

Джеймс не собирается останавливаться. Ведь мир вина безграничен – его можно исследовать вечно.