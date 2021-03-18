Минеральное, гастрономичное... Кажется, в винной терминологии так сложно разобраться. На самом деле все эти слова не так страшны, как кажется на первый взгляд.

Эти термины довольно часто встречаются в заметках винных критиков и блогеров. А может, кто-то из ваших друзей использует их, рассказывая об очередной винной находке? Раскрываем суть основных терминов, которые должен знать каждый, чтобы понимать винных экспертов и самому ярко описывать вино.

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1. Гастрономичное вино

Так говорят о вине, которое прекрасно сочетается с едой, дополняя, а не перебивая ее вкус. Чтобы сполна насладиться таким вином, к нему подбирают соответствующую гастрономическую пару – как совсем простые блюда, так и с хитросплетением многих вкусов. Это качество вина не зависит от его цены: гастрономичными могут быть и люксовые экземпляры, и бюджетные.

2. Закрытое вино

Нет, речь не о запечатанной бутылке. Так называют вино, которое еще слишком "молодо" для того, чтобы его пить, но имеет хороший потенциал выдержки. Такому вину нужно больше времени, чтобы раскрылись все его ароматы.

"Взросление" вина в процессе выдержки в барриках в подвалах SHABO / Фото SHABO

3. Вино на пике

А так описывают вино, которое некоторое время выдерживали – и вот наконец оно "созрело". Именно на пике развития у вина лучшие вкус и аромат. Самое время ими наслаждаться. Существует даже специальная таблица для определения времени, когда лучше пить то или иное вино, чтобы не прогадать: не открыть ли его слишком рано или, наоборот, слишком поздно.

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4. Коркнутое вино

На английском этот термин звучит как corked wine. Иногда у вина появляется стойкий неприятный запах влажного картона, газет, сырости, мешающий ощутить собственно винный аромат. То есть если кратко, то "коркнутое" вино означает испорченное. Причина порчи вина – трихлоранизол, образующийся при взаимодействии растительных фенолов, хлора и плесени. От этого вещества портится пробка, а с ней и сам продукт.

Кстати, "коркнутыми" становятся и дорогие вина: ни качество пробки, ни высокая цена вина не являются гарантией защиты от этой проблемы.

Испорченная пробка портит вкус вина / фото Pexels



5. Джемовое или сливочное

Когда так описывают вино, это вовсе не значит, что в него кто-то добавил джем или сливочное масло. Речь идет о вкусовых и ароматических характеристиках. О том, откуда в вине появляется сливочность и в каких именно сортах можно ее ощутить, мы уже писали. А вот джемовыми называют вина, в которых ощущаются яркие, интенсивные ягодные ноты. Если вино ассоциируется у вас со сладким ягодным пирогом, смело называйте его джемовым.

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6. Минеральное

Если в вине чувствуются свежесть и запах мокрой гальки, то о нем говорят: "Минеральное". Его солоноватый вкус может вызвать у вас ассоциации с морским бризом и ракушками. Лучше всего такое вино сочетать с морепродуктами и устрицами. Также советуем употреблять его со свежими фруктами, которые подчеркнут его тонкий вкус.

Мінеральні вина добре поєднуються з фруктами / Фото Unsplash

7. "Животное" вино

Конечно же, эти вина – не для животных, как можно бы подумать. Речь идет о группе ароматов, ассоциирующихся у нас с животными и деревней, – о запахе кожи, дичи, мяса, меха. Столь специфические ноты характерны для некоторых выдержанных красных вин, однако нравятся они далеко не всем.