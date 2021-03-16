Недавно Cosmopolitan взялся выпускать собственное вино. Рассказываем, чем журнал взбесил консерваторов, как женщины "захватили власть" в мире вина и при чем здесь феминизм.

Говорят, в конце 1950-х Cosmopolitan оказался на грани закрытия. Тиражи падали, рекламодатели обходили журнал стороной, и смена редакторов никак не помогала.

Читайте также: Как юрист заставил мир говорить о винах из Бордо: невероятная история, которой вы не слышали

В 1965 году владельцы Cosmo пошли на риск и поставили главным редактором Хелен Герли Браун – талантливого копирайтера без редакторского опыта. И эта женщина совершила переворот в сознании американок.

Cosmopolitan начал писать для женщин, которые работали в офисах, хорошо зарабатывали и не были обременены семейными заботами. Мужчин-авторов отстранили от женских тем, и журнал едва ли не первым в США начал писать о сексе в жизни женщин. Возник символ Cosmo Girl – стильной, самостоятельной и сексуальной женщины.

Хелен Герли Браун, 1964 год / фото Wikipedia

Консерваторы были в ярости, в церквях журнал называли "порнографией", тем временем тиражи Cosmopolitan стремительно росли. Хелен Герли Браун "оседлала волну" феминизма 1960-х годов: женщины начали сами зарабатывать и хотели знать, как обустроить свою новую жизнь. Журнал даже учил своих читательниц пить по-новому – изысканно, со знанием дела и без излишеств, которые могли бы повредить карьере.

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Вино в стиле Хелен Браун

За 60 лет идеи Хелен Браун не утратили актуальности. Осенью 2020-го Cosmopolitan представил собственный винный бренд Uncorked. На презентации его назвали "вином для молодых, стильных и самостоятельных женщин".

Только за последнюю неделю читатели Cosmo выпили 36 миллионов бокалов вина, или 7,2 миллиона бутылок. Молодые женщины стали главными потребителями вина, хотя винный рынок до сих пор не нацелен на них,

– заявила шеф-редактор Джессика Пелс с бутылкой вина в руках.

Речь идет о миллениалках (1981 – 1996) и представительницах поколения Z (1997 – 2010). Именно для этих женщин Cosmo в партнерстве с винодельней Guarachi Wine Partners (Калифорния) выпустил четыре сухих вина с разными девизами на этикетке.

Винный бренд Uncorked / Фото Cosmopolitan

Шардоне: "На сегодня хватит"; Каберне Совиньон: "Всего один бокал"; Розе: "Выпьем за идею выпить вина"; Пино Нуар: "Ведь Меркурий всегда ретроградный".

Что в этих винах особенного

Бутылка вина от Cosmopolitan стоит 14,99 доллара (420 гривен). Но главное – не цена, а "фишки" этого вина:

Этикетки в виде раскрытого журнала.

Этикетки – разных цветов, чтобы легко было найти нужное вино.

Винтовой колпачок (screw cap) вместо пробки, чтобы вино легко открывалось.

Иронические рекомендации по употреблению вместо рассказов о сорте и регионе.

Продажи исключительно онлайн – в интернет-магазине wine.com (едва ли не крупнейшем в США).

Этикетка одного из вин Uncorked / фото guarachiwinepartners



Солидные винные издания обошли вниманием бренд Uncorked, а вот потребители новый продукт оценили: некоторые позиции уже полностью раскуплены. Покупатели ждут следующего релиза, в котором появится и белое Пино Гриджио.

Что говорят эксперты

Рекламщики и маркетологи считают, что Cosmo продает не вино, а стиль жизни. Бренду уже более 130 лет, однако он стремится оставаться актуальным. Производство вина Uncorked для Cosmopolitan – это создание новых впечатлений. Ранее журнал с этой же целью выпускал собственные духи и даже мебель.

К теме: Самое сексуальное вино производит в США автор бестселлера "50 оттенков серого"

При чем здесь феминизм

Считается, что феминистское движение открыло перед женщинами больше возможностей для самореализации и заработка. Как следствие, в 2010-х в развитых странах женщины стали топовыми потребителями вина: именно они выбирают вино для отдыха, вечеринок и семейных мероприятий, да и просто выделяют деньги на его покупку.

Сомелье в зеленых штанах поднимает бокал за право каждого человека на вкусное и качественное вино!