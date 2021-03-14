Представляете, различать вина из разных хозяйств и даже регионов когда-то было практически невозможно. Ведь они просто были безымянными! Сегодня мы расскажем, как из региона Бордо началась новая история виноделия: вина наконец получили свои имена!

Сомелье в зеленых штанах расскажет о том, кто стал первым маркетологом Бордо и как этот человек заставил лондонцев платить за вино втридорога.

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В XVII веке вина были белые, красные, французские, испанские, конкретнее – рошельские, севильские и так далее, но все – no name. Идентификации – ноль, амбиций – тоже. Сливали все вина в одну бочку и отправляли на продажу.

С чего все началось

И вот Арно де Понтак, землевладелец, юрист, предприниматель и по совместительству первый глава парламента Бордо, решил поставить на основной рынок сбыта бордоского вина – в Лондон – не безымянную бодягу, а вина собственных хозяйств. Вино из поместья Шато-О-Брион (Haut-Brion) шло под именем хозяйства, а из поместья Шато-де-Пез, что в Сент-Эстеф, – как Понтак. И цена на них была выше рыночной.

Арно де Понтак / Изображение winedummy

Итак, у нас есть два ключевых взаимосвязанных факта: вина получили имена и в связи с этим подорожали.

Впрочем, высокая цена вполне себя оправдывала. У мсье де Понтака были не только амбиции, но и высокие стандарты виноделия. К тому же на каменистом участке, выбранном еще его прадедом, прекрасно рос виноград.

Шато-О-Брион сегодня / Фото Haut-Brion

Его вино пили короли

У вина де Понтака "отличный и самый необычный вкус, который я когда-либо ощущал", написал 10 апреля 1663 года автор объемнейшего в английской литературе дневника Сэмюэл Пипс. Также достоверно известно, что винам Понтака отдавал должное Чарльз II: в описи королевского винного погреба от 1660 года есть упоминание о 169 бутылках вина Château Haut-Brion.

Вино Шато-О-Брион / Фото antikwein

Первый ресторан Лондона

В 1666 году Арно де Понтак сделал еще один важный маркетинговый и логистический ход – отправил своего сына Франсуа-Огюста открыть в Лондоне таверну "Знак Понтака". Цены на вино там были в 3 – 4 раза выше, чем в других местах. Так, графин Château Haut-Brion стоил не 2, а 7 шиллингов. Еда также оказалась на высоте – как на вкус, так и по цене.

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И знаете что? Лондонцы охотно тратили деньги – таверна имела огромный успех! Она стала первым рестораном Лондона (просуществовала более 100 лет) и базовым складом для вин из поместья Шато-О-Брион, которые вскоре можно было отведать во многих заведениях города.

А непонятные названия вин Понтак и О-Брион прочно вошли в лексикон лондонцев, создав прецедент: за вином закрепился не только регион происхождения, но и название винодельни.

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Как это повлияло на винную культуру

Что побудило Арно де Понтака дать своим винам имена, можно лишь догадываться. Но решение оказалось гениальным, а его влияние на винную культуру – безграничным. Во-первых, многие производители задумались о качестве (сначала методы производства де Понтака переняли виноделы Медока, а за ними постепенно и остальные). Во-вторых, они поняли: за имя потребитель готов платить больше. В-третьих, сделать свое имя или название своего имения брендом стало мечтой многих состоятельных людей.

Сомелье в зеленых штанах желает вам только чудесных историй с бокалом столь же чудесного вина!