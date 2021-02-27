В португальском городе Порту обновили исторический регион, создав там настоящий рай для винных экспертов и просто ценителей вина – огромный культурный центр World of Wine стоимостью 105 миллионов долларов. Здесь Порту раскрывается как винная столица Португалии. Заглянем же внутрь – это действительно впечатляет!

"Мир вина" в Порту строили целых 5 лет, и его открытие стало одним из крупнейших туристических событий прошлого лета. Еще бы: 5 интерактивных музеев, 9 ресторанов, баров и кафе, магазины и площадки для проведения различных мероприятий – винный район вышел даже более масштабным, чем ожидали его создатели.

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Немного истории

Долина реки Дору, где раскинулся город Порту, давно была известным винодельческим регионом. Виноделы веками переправляли по реке свою продукцию (в основном портвейн) на склады в Порту, где климат был благоприятным для хранения вина. Однако со временем виноделы нашли способ поддерживать нужную температуру в помещениях у виноградников – и огромную территорию со складами в Порту на долгие годы забросили. Пока эти склады 5 лет назад не решили превратить в огромный тематический парк, посвященный вину и истории Порту.

Территория "Мира вина" / Фото World of wine

Генеральный директор WOW Эдриан Бридж признался, что для него история началась еще 7 лет назад, и результат работы оказался гораздо более значительным, чем планировалось изначально.

Наша цель в WOW – показать Порту как культурное направление, рассказав не только о вине, которое его прославило, но и о самом о городе, его людях и их приключениях на протяжении веков,

– раскрыл Бридж миссию проекта.

Что внутри

Посетители культурного центра могут побывать в 5 различных тематических музеях на любой вкус – от производства вина и пробок до истории Порту и шоколадной фабрики

Выставка Wine experience

Здесь каждый может проследить сложный и интересный путь вина от виноградной лозы до бутылки на полке магазина, увидеть, как оно производится и что влияет на его вкус и аромат. Создатели рассказывают все о винодельческих регионах Португалии и особенностях, которые делают их вино действительно уникальным: климат, почвы, сорта винограда, винодельни и т.д. Здесь понравится как опытным винным экспертам, так и новичкам в этом деле.

Одна из экспозиций музея Wine experience / Фото World of wine

Музей Porto Region across the Ages

Это место, в котором делают первый шаг к пониманию португальской культуры и истории. Создатели призывают заглянуть в этот музей, прежде чем посетить сам город Порту. Это большая увлекательная экскурсия, в ходе которой можно увидеть копию знаменитого желтого трамвая в Порту в натуральную величину, узнать, почему жителей этого города называли "трипейрос" и почему число "31" такое знаковое для них.

Тот самый "желтый трамвай", который можно увидеть в музее / Фото World of wine

Музей Planet cork

Никогда история обычной пробки, которой закрывают вино, не была такой интересной. Португалия производит более 50% всех пробок в мире. На этой выставке посетители могут окунуться в этот удивительный мир и узнать неожиданные факты об этом материале, исследовать полный цикл производства пробки для вина от древних времен до наиболее удивительных приспособлений современности, и увидеть, насколько универсальным является пробковый материал.

Экспозиции музея Planet cork / Фото World of wine

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Музей Bridge Collection

Здесь рассказывают историю человечества через различные сосуды для питья, которые сопровождали человека на разных этапах его жизни: в ритуалах, на праздниках или похоронах. Это личная коллекция генерального директора WOW Эдриана Бриджа: антикварные чаши, кувшины, старинные бокалы. Всего более 1800 экспонатов, а возраст самой древней части коллекции – 7 тысяч лет. Впечатляет, не так ли?

Такие экспонаты можно увидеть в коллекции / Фото World of wine

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Музей Chocolate story

Это истинное наслаждение для любителей сладкого: шоколадная фабрика! Даже если это не ваш любимый десерт, вам определенно будет интересно узнать, как люди начали его производить, и окунуться в секреты, которые превращают хрупкий цветок во вкусную плитку шоколада. Это кругосветное путешествие от плантаций какао до завораживающего процесса производства шоколада на фабрике.

Экспозиция музея Chocolate story / Фото World of wine

Все эти пространства далеки от обычных музеев, к которым мы привыкли. Здесь много интерактивов, инсталляций, 3D-иллюстраций и ярких мультимедийных эффектов. К примеру, вы можете увидеть макет пробкового дерева, пообщаться с экспертом-голограммой и определить собственные предпочтения вина и различных сортов.

В музеях много возможностей для интерактива / Фото World of wine

Рестораны

Для того чтобы пребывание в этом винном "городке" было комфортным, на территории можно посетить 9 кафе, баров и ресторанов: от обычных закусочных до заведений уровня Мишлена. Десерты и кофе, лучшее вино, легкие закуски и салаты или уличная еда – каждый найдет здесь себе что-то по вкусу.

Один из ресторанов на территории "Мира вина" / Фото World of wine

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После такого насыщенного дня лучшим решением будет выйти на центральную площадь этого винного парка и насладиться величественным видом на Порту и реку Дору.

Замечательный вид с главной площади центра / Фото World of wine

"Мир вина" до сих пор расширяют. К примеру, скоро будет открыт и шестой музей "Моды и тканей", посвященный работам уже известных и новых португальских дизайнеров.