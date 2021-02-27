У португальському місті Порту відновили історичний регіон, створивши там справжній рай для винних експертів та просто поціновувачів вина – величезний культурний центр World of wine вартістю 105 мільйонів доларів. Тут Порту розкривається як винна столиця Португалії. Зазирнемо ж досередини – це справді вражає!

"Світ вина" в Порту зводили цілих 5 років, і його відкриття стало однією з найбільших туристичних подій минулого літа. Ще б пак: 5 інтерактивних музеїв, 9 ресторанів, барів та кав'ярень, магазини й майданчики для проведення різноманітних заходів – винний район вийшов навіть масштабнішим, ніж очікували його творці.

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Трішки історії

Долина річки Дору, де розкинулося місто Порту, віддавна була відомим виноробним регіоном. Винарі століттями переправляли річкою свою продукцію (здебільшого портвейн) до великих складів у Порту, де клімат був сприятливішим для зберігання вина. Проте з часом винороби знайшли спосіб підтримувати потрібну температуру в приміщеннях біля виноградників – і величезну територію зі складами в Порту на довгі роки було занедбано. Аж поки ці склади 5 років тому не вирішили перетворити на величезний тематичний парк, присвячений вину та історії Порту.

Територія "Світу вина" / Фото World of wine

Генеральний директор WOW Едріан Брідж зізнався, що для нього історія розпочалася ще 7 років тому, і результат роботи став набагато більшим, ніж планувалося спочатку.

Наша мета у WOW – показати Порту як культурний напрям, розповівши не лише про вино, яке його уславило, а й про саме про місто, його людей та їхні пригоди протягом століть,

– розкрив Брідж місію проєкту.

Що всередині

Відвідувачі культурного центру можуть відвідати 5 різних тематичних музеїв на будь-який смак – від виробництва вина й корків до історії Порту та шоколадної фабрики.

Виставка Wine experience

Тут кожен може простежити складний і цікавий шлях вина від виноградної лози до пляшки на полиці магазину, побачити, як воно виробляється і що впливає на його смак та аромат. Творці розповідають усе про виноробні регіони Португалії та особливості, які роблять їх вино справді унікальним: клімат, ґрунти, сорти винограду, виноробні тощо. Тут сподобається як досвідченим винним експертам, так і новачкам у цій справі.



Одна з експозицій музею Wine experience / Фото World of wine

Музей Porto Region across the Ages

Це місце, у якому роблять перший крок до розуміння португальської культури та історії. Творці закликають заглянути до цього музею, перш ніж навідатись до самого міста Порту. Це велика захоплююча екскурсія, протягом якої можна побачити копію знаменитого жовтого трамвая у Порту в натуральну величину, дізнатись, чому жителів цього міста називали "трипейрос" та чому число "31" таке знакове для них.



Той самий "жовтий трамвай", який можна побачити у музеї / Фото World of wine

Музей Planet cork

Ще ніколи історія звичайного корка, яким закривають вино, не була такою цікавою. Португалія виробляє понад 50% усіх корків у світі. На цій виставці відвідувачі можуть зануритись у цей дивовижний світ і дізнатись неочікувані факти про цей матеріал, дослідити повний цикл виробництва корку для вина: від давніх часів до найбільш дивовижних застосувань сучасності, та побачити, наскільки універсальним є корковий матеріал.

Експозиції музею Planet cork / Фото World of wine

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Музей Bridge Collection

Тут розповідають історію людства через різноманітні посудини для пиття, які супроводжували людину на різних етапах її життя: у ритуалах, на святах чи похоронах. Це особиста колекція генерального директора WOW Едріана Бріджа: антикварні чаші, глечики, старовинні келихи. Всього понад 1800 експонатів, а найстарішій частині колекції – 7 тисяч років. Вражає, чи не так?

Такі експонати можна побачити в колекції / Фото World of wine

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Музей Chocolate story

Це справжня насолода для любителів солодкого: шоколадна фабрика! Навіть, якщо це не ваш улюблений десерт, вам безперечно буде цікаво дізнатись, як люди почали його виробляти, та поринути у секрети, які перетворюють тендітну квітку на смачну плитку шоколаду. Це кругосвітня подорож від плантацій какао до заворожуючого процесу виробництва шоколаду на фабриці.



Експозиція музею Chocolate story / Фото World of wine

Всі ці простори далекі від звичайних музеїв, до яких ми звикли. Тут багато інтерактивів, інсталяцій, 3D-ілюстрацій та яскравих мультимедійних ефектів. До прикладу, ви можете побачити макет коркового дерева, поспілкуватись з експертом-голограмою та визначити власні уподобання вина та різних сортів.

У музеях багато можливостей для інтерактиву / Фото World of wine

Ресторани

Для того, щоб перебування у цьому винному "містечку" було якомога комфортнішим, на території можна відвідати 9 кафе, барів та ресторанів від звичайних закусочних до закладів рівня Мішлену. Десерти та кава, найкраще вино, легкі закуски та салати або вулична їжа – кожен знайде тут собі щось до смаку.

Один із ресторанів на території "Світу вина" / Фото World of wine

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Після такого насиченого дня найкращим рішенням буде вийти на центральну площу цього винного парку та насолодитись величним виглядом на Порту та річку Дору.

Чудовий вигляд з центральної площі центру / Фото World of wine

"Світ вина" і досі розширюють. До прикладу, скоро буде відкритий і шостий музей "Моди і тканин", присвячений роботам вже відомих та нових португальських дизайнерів.