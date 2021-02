Автор нашумевшего эротического романа “50 оттенков серого” создала собственную мини-коллекцию калифорнийских вин. Узнаем, что за тайну хранят в себе эти вина и почему писательница решила заняться виноделием.

Британку Эрику Леонард Джеймс сделал знаменитой ее роман "50 оттенков серого". Провокационная трилогия моментально стала бестселлером. Не меньшего шума наделала и экранизация романа. Взлетев на гребень славы, предприимчивая писательница решила не терять времени и выпустила по мотивам своего литературного произведения коллекцию нижнего белья, интимных игрушек – и даже вина.

Совместно с владельцем винодельни Mendocino Wine Company Тимом Торнхиллом и виноделом Марком Биманом миссис Леонард Джеймс создала небольшую коллекцию с соответствующим названием – "Fifty Shades of Grey". В ней всего два вида вина, изготовленных из калифорнийского винограда, а число "50" в названии, думается, фигурирует как обещание богатой вкусовой гаммы.



Бутылки оформлены в минималистичном, но узнаваемом стиле, и на каждой внизу этикетки интригующая надпись: "You are mine".

Атласный дуэт

"Красный атлас" (Red Satin) – насыщенная смесь сортов винограда Дюриф и Шираз. В ней чувствуются ароматы черной вишни, какао, ванили, гвоздики и оттенки кожи. Особый вкус вину придает выдержка во французских дубовых барриках.

"Белый шелк" (White Silk) – нежная смесь сортов Гевюрцтраминер и Совиньон Блан, выдержанная в стальных резервуарах для сохранения деликатного вкуса. Это вино выделяют ароматы меда, цветков личи, сочного грейпфрута и хрустящей груши.

Эрика давно почитает хорошие вина, поэтому, наверное, при удобном случае и решилась создать собственную коллекцию. Писательница надеется, что ценители получат от ее вина не меньшее наслаждение, чем от истории Анастейши и мистера Грея.

Вино играет важную роль в фильме "50 оттенков серого", отражая чувственность, пронизывающую каждую встречу Анастейши и Кристиана. Я всегда любила хорошее вино, поэтому создание "Красного атласа" и "Белого шелка" казалось естественным продолжением трилогии ...

– объяснила писательница.

Калифорнийское вино от Эрики Леонард Джеймс можно приобрести всего за 17 долларов США.