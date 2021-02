Авторка гучного еротичного роману "50 відтінків сірого" створила власну міні-колекцію каліфорнійських вин. Дізнаймося, яка таїна причаїлась у цих винах і чому письменниця вирішила зайнятися виноробством.

Британку Еріку Леонард Джеймс зробив знаменитою її роман "50 відтінків сірого". Провокативна трилогія вмить стала бестселером. Не меншого галасу наробила й екранізація роману. Злетівши на гребінь слави, заповзята письменниця вирішила не гаяти часу й випустила за мотивами свого літературного витвору колекцію спідньої білизни, інтимних іграшок – і навіть вина.

Спільно з власником виноробні Mendocino Wine Company Тімом Торнгіллом та виноробом Марком Біманом місіс Леонард Джеймс створила невеличку колекцію з відповідною назвою – "Fifty Shades of Grey". У ній всього два види вина, вироблених із каліфорнійського винограду, а числівник “50” у назві, гадаємо, фігурує як обіцянка багатої смакової гами.



Пляшки оформлено в мінімалістичному, але впізнаваному стилі, і на кожній внизу етикетки інтригуючий напис: "You are mine".

Атласний дует

"Червоний атлас" (Red Satin) – насичена суміш сортів винограду Дюриф та Шираз . У ній відчуваються аромати чорної вишні, какао, ванілі, гвоздики та відтінки шкіри. Особливого смаку вину надає витримка у французьких дубових бариках.

"Білий шовк" (White Silk) – ніжна суміш сортів Ґевюрцтрамінеру та Совіньйон-Блану , витримана у сталевих резервуарах для збереження делікатного смаку. Це вино вирізняють аромати меду, квіток лічі, соковитого грейпфруту та хрусткої груші.

Еріка віддавна шанує гарні вина, тому, мабуть, при слушній нагоді й зважилася створити власну колекцію. Письменниця сподівається, що поціновувачі отримають від її вина не меншу насолоду, ніж від історії Анастейші та містера Ґрея.

Вино відіграє важливу роль у фільмі "50 відтінків сірого", відображаючи чуттєвість, що пронизує кожну зустріч Анастейші та Крістіана. Я завжди полюбляла гарне вино, тому створення "Червоного атласу" та "Білого шовку" здавалося природним продовженням трилогії...

– пояснила письменниця

Каліфорнійське вино від Еріки Леонард Джеймс можна придбати всього за 17 доларів США.