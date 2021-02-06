Как одно насекомое изменило весь винодельческий мир: губительная филлоксера
В Европе это крошечное насекомое оставило неизгладимый след, разрушив тысячи винодельческих хозяйств и вызвав дефицит вина. Филлоксера и сегодня не дает покоя виноделам. Узнаем же о ней больше.
Источник: winefolly
Поговорим о том, откуда в Европу попала филлоксера, и какое вознаграждение обещали за изобретение средства борьбы с этим вредителем.
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Что такое филлоксера
Это насекомое-вредитель (тля), которое живет и размножается только на виноградной лозе. Филлоксера прокалывает верхние слои корня винограда и впрыскивает свою слюну, в которой содержится секрет, не дающий повреждениям зарастать. В результате филлоксера питается соками винограда, а лоза засыхает.
Филлоксера на разных этапах жизненного цикла / Оллюстрация whywhywine
Сегодня филлоксера – это наиболее опасный вредитель для винограда. Она может как просто негативно повлиять на урожай, так и полностью уничтожить лозу.
Откуда она взялась в Европе
Этому способствовало развитие мореплавания во второй половине 19 века: именно тогда филлоксеру впервые завезли из Северной Америки во Францию. Оттуда она быстро распространилась по всей территории Европы. Сначала виноградари не замечали ее, поскольку не были знакомы с симптомами этого заболевания. Однако, когда на повреждения обратили внимание, было уже совсем поздно.
Безудержная филлоксера
Масштабы ее "работы" были впечатляющими: к концу 19 века филлоксера успела натворить бед практически во всех уголках мира, а во Франции так и вовсе истребила более 70% всех виноградных лоз! Из-за дефицита французского вина настоящим хитом продаж стали 3 тысячи бутылок шампанского Bollinger Vieille Vignes Françaises. Они были созданы из винограда, собранного на нескольких небольших участках виноградников, которые каким-то чудом смогли выдержать нашествие вредителя.
Как сейчас выглядит легендарное шампанское Bollinger Vieilles Vignes Francaises / Фото vinum
Тогда министр сельского хозяйства и торговли Франции предложил целых 20 000 франков (1 миллион долларов на сегодня) каждому, кто сможет найти средство против филлоксеры! Однако награду так никто и не получил.
Во второй половине 19 века ученые проводили массу испытаний, чтобы исследовать это насекомое и найти способ борьбы с ним. Наконец, француз Жюль Эмиль Планшон и американец Шарль Валентин Райли нашли неожиданное решение: привили европейскую виноградную лозу к корню здоровой американской. А американский виноградарь Лео Лалиман взял эту практику на вооружение.
Впрочем, правительство никому так и не выплатило обещанную награду, сказав, что этот способ не лечит, а только приостанавливает болезнь лозы.
Опасна ли она сегодня
Более действенного способа борьбы с насекомым, чем изобретенная в 19 веке прививка, еще не придумали. И хотя это решение является эффективным, филлоксера до сих пор представляет опасность для виноградников. К примеру, в 90-х годах прошлого века обнаружили мутацию филлоксеры, которая истребила немало виноградников в Орегоне.
Впрочем, сегодня есть и виноградники (к примеру, в Австралии), устойчивые к филлоксере. Объясняется это в основном сухим климатом и песчаными почвами: в таких условиях вредитель не живет.
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