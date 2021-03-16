Журнал Cosmopolitan створив власне вино: як і кому його радять пити
Нещодавно журнал Cosmopolitan взявся випускати власне вино. Розповідаємо, чому видання розлютило консерваторів, як жінки "захопили владу" у світі вина і до чого тут фемінізм
Джерело:Сомельє в зелених штанях
Кажуть, наприкінці 1950-х Cosmopolitan був на межі закриття. Тираж падав, рекламодавці оминали журнал, а зміна редакторів не допомагала.
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У 1965 році власники Cosmo ризикнули й зробили головною редакторкою Гелен Герлі Браун – талановиту копірайтерку без редакторського досвіду. І ця жінка здійснила переворот у свідомості американок.
Cosmopolitan почав писати для американок, які працюють в офісах, заробляють гроші та вільні від сімейних турбот. Чоловіків-авторів усунули від жіночих тем, і журнал чи не першим у США почав писати про сексуальне задоволення жінки. Виник символ Cosmo Girl – стильної, самостійної та сексуальної жінки
Гелен Герлі Браун, 1964 рік / Фото Wikipedia
Консерватори лютували, у церквах журнал називали “порнографією”, але тираж Cosmopolitan стрімко зростав. Гелен Герлі Браун “осідлала хвилю” фемінізму 1960-х років: жінки почали заробляти гроші та хотіли знати, як облаштувати своє нове життя. Журнал навіть вчив читачок пити по-новому – вишукано, зі знанням справи та без зловживань, які шкодять кар’єрі.
Вино у стилі пані Браун
За 60 років ідеї пані Браун не втратили актуальності. Восени 2020 року Cosmopolitan презентував власний винний бренд Uncorked. На презентації його назвали "вином для молодих, стильних і самостійних жінок".
Тільки за останній тиждень читачі Cosmo випили 36 мільйонів келихів вина або 7,2 мільйона пляшок. Молоді жінки стали головними споживачами вина, але винний ринок і досі не націлений на них,
– сказала шеф-редакторка Джессіка Пелз із пляшкою вина в руках.
Йдеться про жінок-міленіалів (1981-1996) і жінок покоління Z (1997-2010). Саме для них Cosmo у партнерстві з виноробнею Guarachi Wine Partners (Каліфорнія) виготовив чотири сухих вина з різними гаслами на етикетці.
Винний бренд Uncorked / Фото Cosmopolitan
- Шардоне – "На сьогодні досить"
- Каберне Совіньйон – "Це лише один келих"
- Розе – "Вип’ємо за ідею випити вина"
- Піно Нуар – "Бо Меркурій завжди ретроградний"
Чим це вино таке особливе
Кожна пляшка коштує 14,99 долара (420 гривень). Але головне не ціна, а фішки вина:
- етикетки у вигляді розгорнутого журналу
- етикетки різних кольорів, щоб легко знайти потрібне вино
- гвинтовий ковпачок (screw cap) замість корка, щоб легко відкрити вино
- іронічні рекомендації для вживання замість розповідей про сорт та регіон
- продаж виключно онлайн – в інтернет-магазині wine.com (чи не найбільший у США)
Як виглядає етикетка одного з вин Uncorked / Фото guarachiwinepartners
Солідні винні видання обійшли увагою бренд Uncorked, а ось споживачі оцінили – деякі позиції вже повністю розкуплені. Покупці чекають наступний реліз, у якому з’явиться ще й біле Піно Гріджіо.
Що кажуть експерти
Рекламники й маркетологи вважають, що Cosmo продає не вино, а стиль життя. Бренду вже понад 130 років, і він хоче бути актуальним. Вино Uncorked для Cosmopolitan – це створення додаткових нових вражень. До цього журнал з тією ж метою випускав власні парфуми та навіть меблі.
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А до чого тут фемінізм?
Вважається, що феміністичний рух відкрив жінкам більше можливостей для самореалізації та заробітку. У 2010-х це призвело до того, що жінки стали топовими споживачами вина у розвинутих країнах – саме вони обирають вино для відпочинку, вечірок і сімейних заходів і просто мають гроші на його покупку.
Сомельє в зелених штанях підіймає келих за право всіх людей на смачне і якісне вино!
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