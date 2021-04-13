Американська блогерка замовила в Інтернеті стильне готичне плаття на весілля. Натомість їй прислали настільки дивний наряд, що в неї просто не було слів.

Блогерка під ніком lillypuhalla нагадує усім дуже ретельно вибирати продавця під час купівлі товарів в Інтернеті. Адже можна натрапити на справжніх шахраїв і отримати звичайного "кота в мішку", як це сталося із нею.

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Дівчина шукала простеньке, але стильне плаття на весілля своїх близьких людей. Вона обрала цікавий готичний варіант за 50 доларів, де чорний корсет поєднувався із довгим темним шлейфом.

Таке плаття хотіла дівчина / Скриншот тікток lillypuhalla

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Блогерка розуміла, що фотографія буде відрізнятися від реального товару. Але вона навіть не усвідомлювала наскільки! Як тільки дівчина оформила замовлення, цей інтернет-магазин вже був недоступний. Та найбільший сюрприз на дівчину чекав згодом.

Що отримала дівчина / Скриншот тікток lillypuhalla

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Вона все ж таки отримала своє замовлення. Але замість розкішного плаття там був досить дивний атласний боді із темною тканиною, яку пришили позаду. Повне відео від lillypuhalla можна переглянути нижче.

Дівчина була розчарована через таке шахрайство. Утім, вона вирішила зробити добру справу: цю посилку вона передасть на благодійність, адже вважає, що таке боді сподобається школяркам.