Британка, которая несколько лет страдала анорексией, показала, как изменилось ее тело за 7 лет. Девушка безумно счастлива, что имеет красивый животик, вместо кубиков на прессе.

Виктория Спенс из Манчестера еще несколько лет назад болела анорексией. Девушка постоянно сидела в социальных сетях, после чего начала комплексовать из-за собственной фигуры. Она хотела выглядеть так, как популярные блогеры.

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Мне всегда казалось, что я не отвечаю определенным критериям по нормальности; что мое тело не такое красивое, а ноги – недостаточно худые, - рассказала Виктория.

Девушка пробовала разные неожиданные диеты, которые повлекли за собой расстройство пищевого поведения. В этом состоянии организм перестает нормально принимать пищу, что часто заканчивается рвотным рефлексом. Это – прямая дорога к анорексии.

Девушка довольно быстро начала терять свой вес, пока ее мама с трудом не увела к врачам.

Врач сказал, что у меня не самая плохая стадия анорексии. И я поняла, что делаю недостаточно для этого. Я продолжала отказываться от пищи, но мама выяснила это и снова повела меня в клинику в 2019 году, – вспоминает Виктория.

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Виктория только со временем поняла, что у нее была вполне нормальная фигура, и ей не стоило худеть. А жесткое решение матери, по сути, спасло ее от серьезных последствий.

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Сейчас девушка помогает людям принять себя и свое тело. За ней следят в инстаграме более 126 тысяч подписчиков.