Не обязательно тратить сумасшедшие деньги на визажистов, чтобы сделать себе крутой макияж. Немного практики и экспериментов – и вы точно будете довольны результатом, как и героини нашей подборки.

Мы подобрали 15 фотографий девушек, которые настолько удачно научились делать макияж, что им просто нет смысла обращаться к визажистов. Эти невероятные перевоплощения вас действительно удивят! Интересно Секрет в деталях: таинственный фотопроект об красоте женского тела "Мой гламурный образ" Фото Reddit "С таким макияжем я хожу почти каждый день" Фото Reddit "Макияж для выпускных фотографий" Фото Reddit "Это мой макияж на выпускной, который отменили из-за пандемии. Но я все равно была красавицей" Фото Reddit "Хороший тональный крем сделал свое дело" Фото Reddit "Я научилась лучше пользоваться косметикой" Фото Reddit "Мне кажется, что получилось очень круто!" Фото Reddit "На создание этого макияжа меня вдохновил один индийский фестиваль" Фото Reddit "Мое перевоплощение" Фото Reddit "Первый макияж, которым я горжусь" Фото Reddit Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь "Я хотела вам показать мой естественный макияж и попытку сделать искусственные веснушки" Фото Reddit "В губах нету филеров, это просто удачная работа с карандашом и помадой" Фото Reddit "Косметика может изменить многое" Фото Reddit ​Интересно Даже жалко есть: художница "рисует" стильные съедобные портреты – фото "Я до и после повседневного макияжа" Фото Reddit "Макияж всегда получается идеальным, когда все твои планы отменяются и никуда не нужно идти" Фото Reddit