Фотографиня придумала собственный мир, где волшебная женская красота прекрасно переплетается с райскими пейзажами и природой. Оцените эти невероятные снимки – они действительно восхищают.

Свои фото девушка публикует в инстаграме под ником eme.amala. Ее гармоничные снимки точно понравятся настоящим мечтателям и любителям загадочных фото.

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Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фотограф eme.amala практически ничего не рассказывает о себе. Но за нее много "говорят" ее талантливые фотографии. Она прекрасно раскрывает все тонкости женской красоты.

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

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Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

На фотографиях eme.amala преобладают холодные цвета, от которых "веет" особым теплом. После каждого снимка так и хочется узнать, что случилось дальше.

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

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Фото Instagram eme.amala