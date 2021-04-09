Фотографиня придумала власний світ, де чарівна жіноча краса прекрасно переплітається із райськими пейзажами та дикою природою. Оцініть ці неймовірні знімки – вони справді захоплюють.

Свої світлини фотографиня публікує в інстаграмі під ніком eme.amala. Її гармонійні знімки точно сподобаються справжнім мрійникам та любителям загадкових фото.

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Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фотографиня eme.amala практично нічого не розповідає про себе. Але за неї багато "говорять" її талановиті світлини. Вона прекрасно розкриває усі тонкощі жіночої краси.

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

На фотографіях eme.amala переважають холодні кольори, від яких "віє" особливим теплом. Після кожної світлини так і хочеться дізнатися, що відбулося далі.

Фото Instagram eme.amala

Фото Instagram eme.amala

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Фото Instagram eme.amala