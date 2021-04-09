Для настоящего художника даже пища может стать большим вдохновением. Японская художница каждый день создает детализированные съедобные композиции на рисовом фоне. Трудно представить, что позже ее муж ест эти шедевры на обед!

Мужчина талантливой художницы из Хиросимы Мики Мацууры руководит местной фабрикой, поэтому она каждый день готовит для него креативные блюда на работу. На слое риса она создает детальные и очень реалистичные портреты звезд, сцены из культовых фильмов и шоу, воспроизводит известные картины и тому подобное. С такой женой не соскучишься!!

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Эти небольшие обеды, которые создает Мики Мацуура называются "нори бенто".

Что такое нори бенто

Это самая распространенная форма японских закусок, которые продаются на каждом шагу. Как правило, это деревянные, пластмассовые или металлические ланчбоксы, в которых есть все для полноценного обеда: рис, овощи, мясо или рыба, однако может быть и множество других вариаций блюд.

Такие привычные для каждого японца ланчбоксы художница превратила в настоящие произведения искусства. Они выглядят очень ярко, а портреты настолько подробные и точные, будто нарисованные черной ручкой прямо на слое риса.

Мики признается, что она встает в 7 утра, чтобы за час подготовить очередной шедевр. Все ингредиенты она заблаговременно готовит вечером, поэтому перед работой мужа ей остается только творить. Эскиз она сначала рисует на бумаге, и только потом переносит рисунок на рис.

Также художница рассказала, что ей всегда нравилось создавать что-то интересное из пищи. Когда она делала такие ланчи с собой для своего сына, когда тот был школьником. Однако тогда такие оригинальные бенто были не в моде, поэтому однажды сын сказал ей: "Просто положи мне мясо, неважно, как оно выглядит". Поэтому Мики вернулась к своему необычному увлечению только сейчас.