Не обов’язково витрачати шалені гроші на візажистів, щоб зробити собі крутий макіяж. Трішки практики та експериментів – і ви точно будете задоволені результатом, як і героїні нашої добірки.

Ми підібрали 15 фотографій дівчат, які настільки вдало навчилися робити макіяж, що їм просто немає змісту звертатися до візажистів. Ці неймовірні перевтілення вас справді здивують! Цікаво Секрет у деталях: таємничий фотопроєкт про особливу красу жіночого тіла "Мій гламурний образ" Фото Reddit "З таким макіяжем я ходжу майже кожен день" Фото Reddit "Макіяж для випускних фотографій" Фото Reddit "Це мій макіяж на випускний, який скасували через пандемію. Але я все одно була красунею" Фото Reddit "Хороший тональний крем зробив свою справу" Фото Reddit "Я навчилася краще використовувати косметику" Фото Reddit "Мені здається, що вийшло дуже круто!" Фото Reddit "На створення цього макіяжу мене надихнув один індійський фестиваль" Фото Reddit "Моє перевтілення" Фото Reddit "Перший макіяж, яким я пишаюся" Фото Reddit Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут "Я хотіла вам показати мій природний макіяж і спробу зробити штучні веснянки" Фото Reddit "В губах немає філерів, це просто вдала робота із олівцем та помадою" Фото Reddit "Косметика може змінити багато що" Фото Reddit ​Цікаво Навіть шкода їсти: художниця "малює" стильні їстівні портрети – фото "Я до і після повсякденного макіяжу" Фото Reddit "Макіяж завжди виходить ідеальним, коли всі твої плани скасовуються і нікуди не потрібно йти" Фото Reddit