Дуже висока мода: 15 випадків, коли модельєри перестаралися із образом і насмішили усіх
Не кожен здатен пізнати світ високої моди. Адже інколи модельєри створюють настільки незрозумілі образи, що важко зрозуміти, хто таке взагалі зможе носити. Хоч і виглядає все дуже цікаво.
Джерело:Instagram
Саме такі кумедні луки публікують на інстаграм-сторінці HintMag. На цих фотографіях ви точно побачите, що модельєри бувають ще тими бешкетниками і просто неймовірними фантазерами.
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