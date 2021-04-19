Сообразительная невеста из британского Лидса сэкономила уже более 7 тысяч долларов в год, покупая акционные товары в супермаркете. Лишние деньги она откладывает на свадьбу своей мечты.

До того, как 37-летняя Клэр Гривз начала искать акционные товары в магазинах, она еженедельно тратила более 270 долларов на питание для своей семьи – парня Ника и детей Софии и Фреи. Сейчас эта сумма уменьшилась на более чем половину – до 126 долларов! А сэкономленные деньги идут на то, чтобы организовать свадьбу с бойфрендом.

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Ник і Клэр / Фото Caters

Однажды после того, как вложила детей спать, я пошла в супермаркет, чтобы купить еду. Именно тогда заметила много продуктов с желтой этикеткой (акционное предложение – Life 24) и начала искать различные выгодные варианты. Я поняла, что много экономлю, – рассказывает Клэр.

Женщина раз в неделю ходит в обычный продуктовый магазин, где покупает свежие продукты по стандартным ценам. После этого она время от времени посещает различные супермаркеты, чтобы приобрести акционную пищу.

Такой подход помог паре сэкономить 7200 долларов, которые отложили на организацию свадьбы. Они уже внесли взнос за заведение, а остальная сумма пойдет на платье, украшения, цветы и другие важные вещи.

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Какие продукты женщина покупает по акции / Фото Caters

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Женщина понимает, что в поиске различных акций можно приобрести то, что вообще не пригодится. Однако Клэр пользуется одним важным правилом, которое она никогда не забывает.

"Один из моих основных советов по экономии на еде – это помнить, какие продукты у вас уже есть дома. Нет нужды покупать еду просто потому, что она на акции. Если вы потом не съедите ее и выбросите – это неправильно", – объясняет Клэр.