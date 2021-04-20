Роскошным волосам Страйкера может позавидовать любая девушка. А его мать, британская модель Никола Маклин рассказала, с какими трудностями и гендерными стереотипами им приходится сталкиваться каждый день – все из-за длинных волосы сына.

Всю жизнь мальчик любил носить длинные волосы – и сейчас они достигли его пояса. Поэтому Страйкера всегда дразнили "девочкой", на него постоянно давили стереотипы о том, что мальчики должны носить только короткую прическу. Однако Никола уверяет, что несмотря на регулярные насмешки, сын не собирается отстригать длинные белокурые локоны.

Читайте также: Девушки выбросили выпрямители и полюбили свои кудри: результат потрясающий – фото

Британская модель рассказала, что ей практически ежедневно приходится убеждать людей, что ее Страйкер – мальчик, ведь все считают, что длинные волосы могут иметь только девочки. С непониманием она сталкивалась даже в школе:

Когда он впервые пошел в школу, волосы были длиной до плеч. Завуч школы сказала нашему учителю: "Вам нужно поговорить с мамой Страйкера. Ему нужно отрезать волосы". Однако мы этого не сделали,

– вспоминает Никола

Из-за длинных волос ему приходится сталкиваться с осуждением / Фото The Sun

Несмотря на то, что Никола – довольно известная британская модель и все знаю, что у нее сын, в соцсетях пользователи часто пишут комментарии вроде: "О, какая милая девочка". Спорить приходится не только из-за пола Страйкера. Никола признается, что некоторые даже приписывает 11-летнему мальчику гомосексуальную ориентацию из-за его прически и миловидной внешности. Однако она не держит зла, ведь знает, что это всего лишь стереотипные суждения.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Ухаживать за такими волосами – тоже дело нелегкое. Мать дважды в неделю помогает сыну мыть волосы, наносить кондиционер, чтобы оно не путалось, и расчесывать. Такая простая процедура занимает более получаса, и Никола признается, что порой это действительно трудно.

За такими волосами нелегко ухаживать / Фото The Sun

Мальчик уже несколько лет увлекается футболом. Кто-то говорил, что это занятие не для него, ведь длинные пряди могут мешать во время игры. Однако учительница принесла в класс фото известных футболистов, которые также носят такую ​​прическу. Она убедила Страйкера и других детей, это не помеха для того, чтобы быть нападающим на поле.

Мать мальчика также всегда поддерживала мальчика в его решении и никогда не настаивала на том, чтобы сын менял прическу.

Есть множество примеров известных мужчин с длинными волосами – Крис Хемсворт в роли Тора, Дэвид Бекхэм, Брэд Питт, когда он был в Трое,

– приводит примеры женщина

Мать всегда поддерживает сына / Фото инстаграм Никола Маклин

Сейчас волосы парня начали даже закручиваться и нередко мешают ему в занятиях спортом. Однако он спокойно собирает их в хвост и не желает отрезать. Страйкер также никогда не даст себя в обиду, поэтому матери редко приходится заступаться за него:

Если кто-то спросит его, почему его волосы "такие", он ответит: "А почему ваши волосы такие?",

– смеется Никола

Обычно мальчик просто собирает волосы в хвост / Фото инстаграм Тома Уильямса