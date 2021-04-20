Розкішному волоссю Страйкера може позаздрити будь-яка дівчина. А його мати, британська модель Нікола Маклін розповіла, з якими труднощами та гендерними стереотипами їм доводиться стикатись щодня – усе лише через довге волосся сина.

Усе життя хлопчик полюбляв носити довге волосся – і зараз воно досягло його поясу. Через це Страйкера завжди дражнили "дівчинкою", на нього постійно давили стереотипи про те, що хлопчики мають носити лише коротку зачіску. Проте Нікола запевняє, що попри регулярні кепкування, син не збирається відстригати довгі біляві локони.

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Британська модель розповіла, що їй практично щодня доводиться переконувати людей, що її Страйкер – хлопчик, адже усі вважають, що довге волосся можуть мати лише дівчатка. З нерозумінням вона стикалась навіть у школі:

Коли він вперше пішов у школу, волосся було довжиною до плечей. Завуч школи сказала нашому вчителю: "Вам потрібно поговорити з мамою Страйкера. Йому потрібно відрізати волосся". Проте ми цього не зробили,

– згадує Нікола

Через довге волосся йому доводиться стикатися з осудом / Фото The Sun

Попри те, що Нікола – досить відома британська модель і всі знаю, що у неї син, у соцмережах користувачі часто пишуть коментарі на кшталт: "О, яка мила дівчинка". Сперечатись доводиться не лише через стать Страйкера. Нікола зізнається, що дехто навіть приписує 11-річному хлопчику гомосексуальну орієнтацію через його зачіску та миловидну зовнішність. Проте вона не тримає зла, адже знає, що це всього лиш стереотипні судження.

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Доглядати за таким волоссям – також справа нелегка. Мати двічі на тиждень допомагає синові мити волосся, наносити кондиціонер, щоб воно не плуталось, та розчісувати. Така проста процедура займає понад пів години, і Нікола зізнається, що часом це справді важко.

За таким волоссям нелегко доглядати / Фото The Sun

Хлопчик вже кілька років захоплюється футболом. Дехто казав, що це заняття не для нього, адже довгі пасма можуть заважати під час гри. Проте вчителька принесла у клас фото відомих футболістів, які також носять таку зачіску. Вона переконала Страйкера та інших дітей, що це не перешкода для того, щоб бути нападником на полі.

Мати хлопчика також завжди підтримувала сина у його рішенні й ніколи не наполягала на тому, щоб син змінював зачіску.

Є безліч прикладів відомих чоловіків з довгим волоссям – Кріс Хемсворт у ролі Тора, Девід Бекхем, Бред Пітт, коли він був у Трої,

– наводить приклади жінка

Мати завжди підтримує сина / Фото інстаграм Нікола Маклін

Зараз волосся хлопця почало навіть закручуватись і нерідко заважає йому у заняттях спортом. Проте він спокійно збирає його у хвіст і не бажає відрізати. Страйкер також ніколи не дасть себе образити, тому матері рідко доводиться вступатись за нього:

Якщо хтось запитає його, чому його волосся "таке", він відповість: "Чому ваше волосся таке?",

– сміється Нікола

Зазвичай хлопчик просто збирає волосся у хвіст / Фото інстаграм Тома Вільямса