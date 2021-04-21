15 вещей, на которых время оставило свой отпечаток: фото вас удивят
Мы часто говорим, что время летит незаметно. Дети взрослеют, а родители становятся старыми - нам трудно сразу увидеть медленные изменения в людях. Однако стоит лишь взглянуть на вещи, которыми мы годами пользуемся, и сразу становится очевидным, что время не жалеет никого и ничего.
Источник:Reddit
Пользователи Reddit оглянулись и заметили, как сильно с годами изменились их любимые вещи или места. Они поделились своими наблюдением, а мы отобрали для вас 15 лучших сравнений. Вы удивитесь, каким неумолимым бывает время и какие интересные отпечатки оно порой оставляет на привычных вещах.
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"Пол моего парикмахера. Он всегда работал один и использовал одно и то же кресло"
Фото Reddit Yennzern
"Я купил обе эти кепки одновременно. Ту, что слева, носили почти ежедневно в армии и в спортзале. Та, что справа, не ношеная."
Фото Reddit standardnameline
"Нож, которым пользовался мой прадед, потом бабушка, а потом ее дочери"
Фото Reddit MrPhi
"Это одинаковые книги, только одну читали, и она попала под дождь, другая – совершенно новая"
Фото Reddit pukedad
"Мой отец носил этот серебряный доллар в кармане каждый день в течение 60 лет"
Фото Reddit yup_another_smith
На этой скамейке годами разные люди ждали свой поезд
Фото Reddit T_Elli
"Нога Святого Петра в Ватикане после того, как ее веками касались паломники"
Фото Reddit Contrariwise2
"Щетка, которой пользовались 20 лет, и новая"
Фото Reddit IeuanE
"Ступени в Петре, Иордания"
Фото Reddit Mistahh_Jones
"Крышка канализационного люка на тротуаре одной из улиц Нью-Йорка"
Фото Reddit victototototoria
Слева – купюры, которые уже были в обороте, справа – совершенно новая пачка
Фото Reddit damn_jexy
"Нам с братом купили мишек, когда мы родились. Мой немного побитый жизнью"
Фото Reddit Bedheadredhead30
"Лестница в доме Рембрандта в Амстердаме"
Фото Reddit rebeccabernie_
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"Пульт справа лежал в комнате для курильщиков"
Фото Reddit cperkins3362
"Зажигалка Zippo 1995 года"
Фото Reddit nothing_fancy21
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