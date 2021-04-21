Мы часто говорим, что время летит незаметно. Дети взрослеют, а родители становятся старыми - нам трудно сразу увидеть медленные изменения в людях. Однако стоит лишь взглянуть на вещи, которыми мы годами пользуемся, и сразу становится очевидным, что время не жалеет никого и ничего.

Пользователи Reddit оглянулись и заметили, как сильно с годами изменились их любимые вещи или места. Они поделились своими наблюдением, а мы отобрали для вас 15 лучших сравнений. Вы удивитесь, каким неумолимым бывает время и какие интересные отпечатки оно порой оставляет на привычных вещах. Читайте также: Необычное увлечение: 20 удивительных коллекций людей, которые вас удивят – фото "Пол моего парикмахера. Он всегда работал один и использовал одно и то же кресло" Фото Reddit Yennzern "Я купил обе эти кепки одновременно. Ту, что слева, носили почти ежедневно в армии и в спортзале. Та, что справа, не ношеная." Фото Reddit standardnameline "Нож, которым пользовался мой прадед, потом бабушка, а потом ее дочери" Фото Reddit MrPhi "Это одинаковые книги, только одну читали, и она попала под дождь, другая – совершенно новая" Фото Reddit pukedad "Мой отец носил этот серебряный доллар в кармане каждый день в течение 60 лет" Фото Reddit yup_another_smith На этой скамейке годами разные люди ждали свой поезд Фото Reddit T_Elli "Нога Святого Петра в Ватикане после того, как ее веками касались паломники" Фото Reddit Contrariwise2 "Щетка, которой пользовались 20 лет, и новая" Фото Reddit IeuanE "Ступени в Петре, Иордания" Фото Reddit Mistahh_Jones "Крышка канализационного люка на тротуаре одной из улиц Нью-Йорка" Фото Reddit victototototoria Слева – купюры, которые уже были в обороте, справа – совершенно новая пачка Фото Reddit damn_jexy "Нам с братом купили мишек, когда мы родились. Мой немного побитый жизнью" Фото Reddit Bedheadredhead30 Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO "Лестница в доме Рембрандта в Амстердаме" Фото Reddit rebeccabernie_ Интересно: Не надо грустить: 15 трогательных фото, которые заставят вас улыбнуться "Пульт справа лежал в комнате для курильщиков" Фото Reddit cperkins3362 "Зажигалка Zippo 1995 года" Фото Reddit nothing_fancy21