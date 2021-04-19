Необычное увлечение: 20 удивительных коллекций людей, которые вас удивят – фото
Кто в детстве не собирал наклейки, статуэтки или ракушки с моря? Но мало у кого была коллекция старых фотокамер, резиновых уточек или брюк для йоги. В материале еще больше удивительных вещей, которыми увлекаются люди всего мира.
Источник:boredpanda
На boredpanda решили сделать подборку необычных коллекций, которые люди держат у себя дома. Мы отобрали для вас лучшее – возможно, что-то из этого вдохновит и вас на собственную коллекцию?
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Некоторые из этих коллекций не самые большие, но самые странные – точно. Почему люди собирают именно эти вещи остается загадкой.
1. Целая коллекция брюк для йоги
2. Кто-то собирает банки от консервированных томатов
3. Так много кошельков означают, что у человека много денег?
4. Просто чайники различных форм и размеров
5. Со всеми этими резиновыми уточками достаточно трудно принимать ванну
6. Коллекция игрушек, которые обычно попадаются в детском меню в ресторанах быстрого питания
7. Все эти книги, карточки, чашки и другое касаются одной темы – Титаника
8. Маленькая часть из более 2 тысяч наклеек
9. "Моя коллекция магнитов из путешествий. Я покупаю один в любом новом месте"
10. Более 900 винтажных и современных видеоигр
11. Огромная коллекция популярных игрушек фирмы Funko
12. "Пресноводные жемчужины. Это лишь небольшая часть того, что у меня есть. У меня есть еще около 20. Все разноцветные."
13. Когда он успевает их носить?
14. А это – коллекция морских камней
15. Для любителей винтажных вещей
16. Коллекция старинных фонографов – устройств для записи звука
17. Кому придет в голову собирать обертки от конфет?
18. Кто-то настоящий фанат единорогов
19. Он только начинает собирать фигурки Пеннивайза, но все еще впереди
20. У всех нас было много дисков с фильмами. Но не в таком количестве!
Все фото: boredpanda
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