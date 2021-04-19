Кто в детстве не собирал наклейки, статуэтки или ракушки с моря? Но мало у кого была коллекция старых фотокамер, резиновых уточек или брюк для йоги. В материале еще больше удивительных вещей, которыми увлекаются люди всего мира.

На boredpanda решили сделать подборку необычных коллекций, которые люди держат у себя дома. Мы отобрали для вас лучшее – возможно, что-то из этого вдохновит и вас на собственную коллекцию?

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Некоторые из этих коллекций не самые большие, но самые странные – точно. Почему люди собирают именно эти вещи остается загадкой.

1. Целая коллекция брюк для йоги

2. Кто-то собирает банки от консервированных томатов

3. Так много кошельков означают, что у человека много денег?

4. Просто чайники различных форм и размеров

5. Со всеми этими резиновыми уточками достаточно трудно принимать ванну

6. Коллекция игрушек, которые обычно попадаются в детском меню в ресторанах быстрого питания

7. Все эти книги, карточки, чашки и другое касаются одной темы – Титаника

8. Маленькая часть из более 2 тысяч наклеек

9. "Моя коллекция магнитов из путешествий. Я покупаю один в любом новом месте"

10. Более 900 винтажных и современных видеоигр

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11. Огромная коллекция популярных игрушек фирмы Funko

12. "Пресноводные жемчужины. Это лишь небольшая часть того, что у меня есть. У меня есть еще около 20. Все разноцветные."

13. Когда он успевает их носить?

14. А это – коллекция морских камней

15. Для любителей винтажных вещей

16. Коллекция старинных фонографов – устройств для записи звука

17. Кому придет в голову собирать обертки от конфет?

18. Кто-то настоящий фанат единорогов

19. Он только начинает собирать фигурки Пеннивайза, но все еще впереди

20. У всех нас было много дисков с фильмами. Но не в таком количестве!

Все фото: boredpanda