Художница татуировки из Сеула Ген создает яркий бодиарт. Вдохновленная царством животных, она визуализирует милую сторону этих существ – как больших, так и маленьких.

От радужных овец и леопардов до ежей и котят с веселыми лицами – каждый из этих ярких зверей выглядит как звезда собственного комикса. Независимо от животного или размера татуировки, Ген делает каждую иллюстрацию детской площадкой с разноцветными чернилами.

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Особенности бодиарта Ген

В своих татуировках Ген использует технику штриховки, чтобы передать текстуру шерсти животного, затенить, а также создать ощущение энергии в композиции. Также она часто окружает своих волшебных персонажей крошечными мерцаниями, которые создает с помощью четырех прямых черных линий и одной желтой центральной точки.



Очаровательная овечка / Фото HEN Tattoo

В большинстве татуировок Ген изображает животное и несколько простых украшений, однако есть и более сложные и порой даже магические фоны. Вот здесь два котики ютятся внутри ракеты, которая направляется в космическое пространство.



Котики в ракете / Фото HEN Tattoo

Другая татуировка изображает счастливую собаку, сидящую в большой кружке кофе.



Собака в кружке / Фото HEN Tattoo

Радужные татуировки



Ежик / Фото HEN Tattoo



Кот с пультом к телевизору и попкорном / Фото HEN Tattoo



Жираф / Фото HEN Tattoo



Гиены / Фото HEN Tattoo



Звериный оркестр / Фото HEN Tattoo



Медведь / Фото HEN Tattoo



Рыбка Дори / Фото HEN Tattoo



Кролик из "Алисы в стране чудес" / Фото HEN Tattoo



Медуза / Фото HEN Tattoo



Бабочка / Фото HEN Tattoo



Единорог / Фото HEN Tattoo