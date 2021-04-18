Словно герои комиксов: радужные татуировки корейской художницы
Художница татуировки из Сеула Ген создает яркий бодиарт. Вдохновленная царством животных, она визуализирует милую сторону этих существ – как больших, так и маленьких.
Источник:Инстаграм HEN Tattoo
От радужных овец и леопардов до ежей и котят с веселыми лицами – каждый из этих ярких зверей выглядит как звезда собственного комикса. Независимо от животного или размера татуировки, Ген делает каждую иллюстрацию детской площадкой с разноцветными чернилами.
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Особенности бодиарта Ген
В своих татуировках Ген использует технику штриховки, чтобы передать текстуру шерсти животного, затенить, а также создать ощущение энергии в композиции. Также она часто окружает своих волшебных персонажей крошечными мерцаниями, которые создает с помощью четырех прямых черных линий и одной желтой центральной точки.
Очаровательная овечка / Фото HEN Tattoo
В большинстве татуировок Ген изображает животное и несколько простых украшений, однако есть и более сложные и порой даже магические фоны. Вот здесь два котики ютятся внутри ракеты, которая направляется в космическое пространство.
Котики в ракете / Фото HEN Tattoo
Другая татуировка изображает счастливую собаку, сидящую в большой кружке кофе.
Собака в кружке / Фото HEN Tattoo
Радужные татуировки
Кот с пультом к телевизору и попкорном / Фото HEN Tattoo
Звериный оркестр / Фото HEN Tattoo
Кролик из "Алисы в стране чудес" / Фото HEN Tattoo
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