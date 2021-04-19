Незвичайне захоплення: 20 дивних колекцій людей, які вас здивують – фото
Хто в дитинстві не збирав наклейки, статуетки чи мушлі з моря? Проте мало хто мав колекцію старих фотокамер, гумових качечок чи штанів для йоги. У матеріалі ще більше дивних речей, якими захоплюються люди всього світу.
Джерело:boredpanda
На boredpanda вирішили зробити добірку незвичайних колекцій, які люди мають у себе вдома. Ми відібрали для вас найкраще – можливо, щось із цього надихне й вас на власну колекцію?
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Деякі з цих колекцій не найбільші, проте найдивніші – точно. Чому люди збирають саме ці речі залишається загадкою.
1. Ціла колекція штанів для йоги
2. Хтось збирає бляшанки від консервованих томатів
3. Так багато гаманців означають, що у людини багато грошей?
4. Просто чайники різних форм та розмірів
5. З усіма цими гумовими качечками досить важко приймати ванну
6. Колекція іграшок, які зазвичай трапляються у дитячому меню у ресторанах швидкого харчування
7. Усі ці книги, картки, чашки та інше стосуються однієї теми – Титаніку
8. Маленька частина з понад 2 тисяч наклейок
9. "Моя колекція магнітів з подорожей. Я купую один в будь-якому новому місці"
10. Понад 900 вінтажних і сучасних відеоігор
11. Величезна колекція популярних іграшок фірми Funko
12. "Прісноводні перлини. Це лише невелика частина того, що я маю. У мене є ще близько 20. Всі різнокольорові."
13. Коли він встигає їх носити?
14. А це – колекція морських камінців
15. Для любителів вінтажних речей
16. Колекція старовинних фонографів – пристроїв для запису звуку
17. Кому спаде на думку збирати обгортки від цукерок?
18. Хтось справжній фанат єдинорогів
19. Він лише починає збирати фігурки Пеннівайза, але все ще попереду
20. У всіх нас було багато дисків з фільмами. Але ж не у такій кількості!
Усі фото: boredpanda
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