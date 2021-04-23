Дівчина опублікувала фотографії, як вона виглядала у дитинстві. Підписники були шоковані, адже блогерка була схожа на жахливого монстра із книжок Стівена Кінга.

Сідні – майстриня тату, яка веде свій блог у тіктоці. Нещодавно вона здобула велику популярність завдяки невеликій підбірці власних старих фотографій. Відео вже переглянули майже мільйон разів.

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Спершу дівчина продемонструвала, як виглядає зараз. Навіть не скажеш, що раніше вона була схожа на популярного монстра.

Як дівчина виглядає зараз / Скриншот Tik Tok sydneytattoos

Згодом дівчина затамувала подих і показала свої старі фотографії із 1996 року. Впізнаєте, на кого схожа блогерка? Так це ж клоун Пеннівайз із фільму "Воно".

Дівчинка в дитинстві / Скриншот Tik Tok sydneytattoos

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Пеннівайз / Скриншот з фільму "Воно"

Подивіться на цей великий лоб та зачіску – вони справді були чимось схожі. Принаймні блогерка жартома порівнює себе саме із цим серйозним монстром.

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Користувачі тіктоку оцінили гумор блогерки. Адже усі мають свої невдалі дитячі фотографії. Ось найпопулярніші коментарі: