Блогерка шокувала своїми дитячими фото: вона схожа на монстра із кіно
Дівчина опублікувала фотографії, як вона виглядала у дитинстві. Підписники були шоковані, адже блогерка була схожа на жахливого монстра із книжок Стівена Кінга.
Джерело:Tik Tok sydneytattoos
Сідні – майстриня тату, яка веде свій блог у тіктоці. Нещодавно вона здобула велику популярність завдяки невеликій підбірці власних старих фотографій. Відео вже переглянули майже мільйон разів.
Цікаво Усе почалось з метелика: дівчина покрила татуюваннями 98% свого тіла – фото
Спершу дівчина продемонструвала, як виглядає зараз. Навіть не скажеш, що раніше вона була схожа на популярного монстра.
Як дівчина виглядає зараз / Скриншот Tik Tok sydneytattoos
Згодом дівчина затамувала подих і показала свої старі фотографії із 1996 року. Впізнаєте, на кого схожа блогерка? Так це ж клоун Пеннівайз із фільму "Воно".
Дівчинка в дитинстві / Скриншот Tik Tok sydneytattoos
Цікаво "Кущ на голові": кумедні та цікаві зачіски з 1980-х років – фото
Пеннівайз / Скриншот з фільму "Воно"
Подивіться на цей великий лоб та зачіску – вони справді були чимось схожі. Принаймні блогерка жартома порівнює себе саме із цим серйозним монстром.
Користувачі тіктоку оцінили гумор блогерки. Адже усі мають свої невдалі дитячі фотографії. Ось найпопулярніші коментарі:
- Ти була милою 45-річною дитиною (Mike Berry);
- Всі діти краси… Ох, вау… (Kyra Phipps);
- Ти схожа на Чакі (лялька із фільму "Дитяча гра") (Marysia).
Поділитися новиною