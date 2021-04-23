Таїландка з 14 років просто одержима татуюваннями. Зараз тіло 35-річної майже повністю покрите квітами, драконами та іншими тату на суму понад 15 тисяч доларів!

Вперше Харуетай Піанкау побачила людей з бодіартом у 14 років, по телевізору. Саме тоді вона вирішила перетворити своє тіло на справжнє полотно. За ці роки вона покрила 98% тіла різноманітними малюнками, що поєднуються у живий витвір мистецтва.

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Останнім часом дівчина просто заходила у салон і не розмінювалась на дрібниці: робила тату відразу на всю руку чи ногу. Проте перше тату метелика, згадує Харуетай, вона зробила самостійно, звичайним рибальським гачком і фарбою для принтера. Попри те, що малюнок вийшов зовсім не таким, як вона очікувала, сам факт твору мистецтва на її тілі дуже сподобався дівчині.

Так вона виглядала у молодості / Фото інстаграм @sour_heart1

У 24 роки Харуетай по-справжньому захопилась татуюваннями й навідувалась до тату-салону щоразу, як тільки мала можливість. Один із малюнків нанесений унікальною технікою: замість звичайних голок використовувався бамбук, а сама робота зайняла цілих 22 години! "Татуювання змінили моє життя, і я вдячна, що можу обирати, ким мені бути", – каже дівчина.

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Дівчина покрила тату 98% тіла / Фото інстаграм @sour_heart1

Хоч Харуетай і вважає усе своє тіло предметом мистецтва, проте їй часто доводиться стикатись з негативними й навіть ненависницькими коментарями. Через зовнішній вигляд її як тільки не називали: "наркоторговець", "божевільна жінка", заявляли, що вона "огидна" і навіть "брудна". Проте вона почувається комфортно з такою розмальованою шкірою

Раніше я звертала увагу на думку інших людей, але з часом зрозуміла: якщо люди не люблять мене за те, як я виглядаю, то вони не варті мого часу. У всіх нас лише одне життя, тож робіть те, що вам подобається, і будьте собою,

– радить дівчина

Дівчина не звертає уваги на критиків / Фото інстаграм @sour_heart1

Попри те, що її тато у молодості також мав багато тату, родина дівчини не надто задоволена її вибором і зовнішнім виглядом. Проте Харуетай не засмучується через непорозуміння:

Вони думають, що у старості мої татуювання будуть мати поганий вигляд. А мама завжди говорила, що я ніколи не знайду когось, хто одружиться зі мною. Це, направду, викликає у мене лише сміх,

– каже дівчина

Вона зізнається, що хотіла б продовжити робити тату, проте на її тілі зовсім не залишилось місця. Тому зараз вона просто насолоджується собою і намагається не звертати уваги на негативні коментарі.

Усе тіло дівчини покрите тату / Фото інстаграм @sour_heart1

Таїландка покрила тату 98% тіла / Фото інстаграм @sour_heart1

Дівчина насолоджується життям / Фото інстаграм @sour_heart1