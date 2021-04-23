Таиландка с 14 лет просто одержима татуировками. Сейчас тело 35-летней почти полностью покрыто цветами, драконами и другими тату на сумму более 15 тысяч долларов!

Впервые Харуэтай Пианкау увидела людей с бодиартом в 14 лет, по телевизору. Именно тогда она решила превратить свое тело в настоящий холст. За эти годы она покрыла 98% тела различными рисунками, которые объединяются в живое произведение искусства.

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В последнее время девушка просто заходила в салон и не мелочилась: делала тату сразу на всю руку или ногу. Однако первое тату бабочки, вспоминает Харуэтай, она сделала самостоятельно, обычным рыболовным крючком и краской для принтера. Несмотря на то, что рисунок получился совсем не таким, как она ожидала, сам факт произведения искусства на ее теле очень понравился девушке.

Так она выглядела в молодости / Фото инстаграм @ sour_heart1

В 24 года Харуэтай по-настоящему увлеклась татуировками и наведывалась в тату-салон каждый раз, как только была возможность. Один из рисунков нанесен уникальной техникой: вместо обычных игл использовался бамбук, а сама работа заняла целых 22 часов! "Татуировки изменили мою жизнь, и я благодарна, что могу выбирать, кем мне быть", - говорит девушка.

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Девушка покрыла тату 98% тела / Фото инстаграм @ sour_heart1

Хотя Харуэтай и считает все свое тело предметом искусства, однако ей часто приходится сталкиваться с негативными и даже ненавистническими комментариями. Через внешний вид ее как только не называли: "наркоторговец", "сумасшедшая женщина", заявляли, что она "отвратительная" и даже "грязная". Однако она чувствует себя комфортно с такой разрисованной кожей

Раньше я обращала внимание на мнение других людей, но со временем поняла: если люди не любят меня такой, как я выгляжу, то они не стоят моего времени. У всех нас только одна жизнь, поэтому делайте то, что вам нравится, и будьте собой,

– советует девушка

Девушка не обращает внимания на критиков / Фото инстаграм @ sour_heart1

Несмотря на то, что ее папа в молодости также имел много тату, семья девушки не слишком довольна ее выбором и внешним видом. Однако Харуэтай не расстраивается из-за недопонимания:

Они думают, что в старости мои татуировки будут плохо выглядеть. А мама всегда говорила, что я никогда не найду того, кто женится на мне. Это, на самом деле, вызывает у меня только смех,

– говорит девушка

Она признается, что хотела бы продолжить делать тату, однако на ее теле совсем не осталось места. Поэтому сейчас она просто наслаждается собой и старается не обращать внимания на негативные комментарии.

Все тело девушки покрыто тату / Фото инстаграм @ sour_heart1

Таиландка покрыла тату 98% тела / Фото инстаграм @ sour_heart1

Девушка наслаждается жизнью / Фото инстаграм @ sour_heart1